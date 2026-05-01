Yalçın yaptığı yazılı açıklamada, MHP’nin 1969’dan bu yana Türk siyasi hayatında önemli bir rol üstlendiğini vurgulayarak, partinin “milletin birliği ve devletin bekası” doğrultusunda kararlı mücadelesini sürdürdüğünü ifade etti. Açıklamada, MHP’nin geçmişte çeşitli zorluklar, ayrışmalar ve siyasi saldırılarla karşı karşıya kaldığı ancak buna rağmen ana çizgisini koruyarak yoluna devam ettiği belirtildi.

Partinin, Türk milliyetçiliği davasının ana gövdesi olma özelliğini kaybetmeden büyümeyi sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, ülkücü kadroların zor dönemlerde teşkilata sahip çıktığı ve hareketin temel değerlerine bağlı kaldığı vurgulandı.

Semih Yalçın ayrıca, MHP’nin Genel Başkan Devlet Bahçeli liderliğinde güncel sorunlara yönelik politikalarıyla dikkat çektiğini belirterek, özellikle “Terörsüz Türkiye” vizyonunun bu yaklaşımın önemli bir parçası olduğunu ifade etti. Kurultayın, partinin gelecek dönem yol haritası açısından kritik bir dönüm noktası olması bekleniyor.