Nisan 2026 verilerine göre Almanya, ABD’nin Avrupa’daki en büyük askeri varlık merkezlerinden biri olmaya devam ediyor. Bu birlikler, sadece NATO operasyonları açısından değil, aynı zamanda ABD’nin Orta Doğu ve Afrika’daki askeri faaliyetleri için de stratejik bir lojistik üs niteliği taşıyor.

Ramstein ve Grafenwöhr öne çıkıyor

Almanya’daki ABD askeri yapılanmasında en dikkat çeken noktaların başında Ramstein Hava Üssü geliyor. ABD’nin Avrupa’daki hava ve lojistik operasyonlarının merkezi olan üs, aynı zamanda insansız hava aracı operasyonlarının kontrolünde kritik rol oynuyor. Yaklaşık 9 bin askeri ve sivil personelin görev yaptığı Ramstein, altyapı ve yaşam alanlarıyla “küçük bir Amerikan şehri” olarak da biliniyor.

Bir diğer önemli nokta ise Bavyera’daki Grafenwöhr eğitim sahası. 230 kilometrekareyi aşan alanıyla ABD dışındaki en büyük askeri eğitim merkezlerinden biri olan üs, NATO müttefiklerinin ortak tatbikatlarına da ev sahipliği yapıyor. Burada yaklaşık 13 bin 500 personelin görev yaptığı belirtiliyor.

Komuta merkezleri ve stratejik tesisler

Stuttgart ve Wiesbaden şehirleri ise ABD Avrupa Komutanlığı (EUCOM) ve Afrika Komutanlığı’nın (AFRICOM) ana merkezlerine ev sahipliği yapıyor. Bu yapılar, ABD’nin birçok küresel askeri operasyonunun planlandığı ve koordine edildiği kritik noktalar arasında yer alıyor.

Büchel’deki tesis ise NATO’nun nükleer paylaşım sistemi kapsamında önemli bir rol üstlenirken, Weilerbach’ta inşa edilen büyük askeri hastane tamamlandığında ABD dışında en kapsamlı askeri sağlık merkezi olacak.

Ekonomik etkisi büyük

ABD askerlerinin varlığı yalnızca askeri değil, ekonomik açıdan da Almanya için önemli bir faktör olarak değerlendiriliyor. Askerler ve aileleriyle birlikte 100 bini aşan bir nüfusun, özellikle Bavyera ve Baden-Württemberg bölgelerinde yerel ekonomiye ciddi katkı sağladığı belirtiliyor.

Ramstein Üssü’nün tek başına yıllık yüz milyonlarca euro ekonomik hareketlilik oluşturduğu, yerel istihdam ve tedarik zincirlerinde binlerce kişiye iş imkânı sağladığı ifade ediliyor.

Gerilimin arka planı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Almanya’daki asker sayısını azaltma ihtimalini gündeme getirmesi, Berlin ile Washington arasındaki son siyasi gerilimle ilişkilendiriliyor. İki lider arasında karşılıklı açıklamalarla tırmanan tartışma, NATO içindeki savunma harcamaları ve dış politika farklılıklarını yeniden gündeme taşıdı.

Trump daha önceki başkanlık döneminde de Almanya’daki asker sayısını azaltma planı açıklamış, ancak bu girişim daha sonra askıya alınmıştı.