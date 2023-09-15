Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü koordinesinde Mersin Erdemli Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü ve İzmir Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü'nün müşterek çalışmasıyla Akdeniz meyve sineğine karşı biyolojik mücadele çerçevesinde kısır ve faydalı böcek üretimi yapıldı. Narenciye ürünlerine zarar veren böcek türünün büyük oranda yok edilmesi için üretilen 200 bin adet kısır Akdeniz meyve sineği ile faydalı böceğin salınımı pilot bölge seçilen Mersin'de yapıldı. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'ndeki meyve bahçelerine salınımı yapılan böceklerin, kısa sürede sonuç vermesinin beklendiği de belirtildi. Ayrıca Türkiye'nin bu çalışma ile dünya genelinde 15 ülke arasında yer aldığı kaydedildi.

Uygulamayı anlatan Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Ziraat Mühendisi Dr. Mustafa Bilgin," Enstitümüz bünyesinde yetiştirdiğimiz doğal düşmanlarımızı salım için buradayız. Yetiştirdiğimiz doğal düşmanlarımızı zamanı geldiğinde hava ikilim değişikliği uygun olduğunda salınımını gerçekleştiriyoruz" dedi.



"Bu çalışma çok anlamlı"

Özellikle yaş meyve üretiminde önem arz eden zararlılara karşı biyolojik ve bioteknik mücadelenin startının verildiğini belirten Vali Ali Hamza Pehlivan, "On binlerce faydalı sinek ve kısırlaştırılmış Akdeniz sineği doğaya bırakıldı. Burada maksat zararlılara karşı özellikle de meyve üretimine zarar veren ürünlerin kalitesine rekoltesine zarar veren Akdeniz meyve sineğine karşı mücadele etmek, bunu yaparken de mümkün olduğunca doğal yöntemleri kullanmak. Çünkü kimyasal ilaçlar biliyorsunuz ürünler üzerinde kalıntı bırakabiliyor. Ve bu da ürünün hem iç piyasada, hem dış piyasada pazarlanması konusunda engel teşkil edebiliyor. Dolayısıyla Tarım Orman Bakanlığımızın destekleriyle ürün arz güvenliğini sağlamak adına bu tür mücadeleler gerçekleştiriliyor. Burada meyve üretiminin bu kadar çok olduğu Mersin ilimizde bu çalışma da elbette ki çok anlamlı ve değerli" diye konuştu.



"Ürünlerin kalitesi daha da artacak"

2017-2018 yıllarında belli çalışmalar yapıldığına da dikkat çeken Vali Pehlivan, "Özellikle de bu konuda doğada meyve atıklarının bulunmaması, bunların toplanması, bertaraf edilmesi ve tuzak diye tabir ettiğimiz yapıların dağıtılması, bugün itibariyle de yine 100 bin kısırlaştırılmış Akdeniz meyve sineği ve yine bir o kadar da, 100 bin de faydalı böcek doğaya bırakıldı. Bu entegre mücadele devam ettiği sürece inanıyoruz ki ilimizde tarım ve ürünlerin kalitesi daha da artacak. Bu mücadele bugün ile sınırlı kalmayacak, beraberinde yine poşet dağıtımı da gerçekleştirdik, 100 bin poşet dağıtıldı. Burada maksat yere düşen meyveler, larvalara, sineklere yuva teşkil eden, zararlıların üremesine yuva teşkil eden o meyve atıklarının toplanması ve toplanmayla kalmayıp, belediyelerle işbirliği halinde bunların bertaraf edilmesi konusu önemli olduğu için bu poşetlerde örnek olsun diye dağıttık. Pilot uygulama şeklinde burada başladık, ama bu yaygınlaştırılarak devam edecek. Bu faydalı böceklerin üretimi de tamamen yerli imkanlarla, kendi imkanlarımızla, enstitülerimizin bilimsel çalışmalarıyla, imkanlarıyla yapılıyor. Bu çalışmaların artarak devam etmesi planlanıyor" ifadelerini kullandı.