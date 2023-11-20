Kars’ta öğlen saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı bazı köy yollarını da ulaşıma kapadı. Ulaşıma kapalı bulunan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için Özel İdare ekipleri seferber oldu.



Kars’ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar, ilçeye bağlı bazı köy yollarını ulaşıma kapadı. Ulaşıma kapalı bulunan köy yollarında Sarıkamış İlçe Özel İdare Karla Mücadele ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor.



"Meteoroloji uyarıda bulunmuştu"

Öte yandan Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğünden yoğun kar yağışı uyarısı yapılmıştı.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre; bugünden itibaren Iğdır’ın yüksek kesimleri ile Ağrı ve Kars’ta kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Pazartesi gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.