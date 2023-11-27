Meteoroloji 28 ili sarı ve turuncu kod ile uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı kuzey, iç ve doğu kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacak, güney ve batı kesimlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle güneyli, zamanla iç ve batı kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun batı ve kuzeydoğusunda kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat hamleli 80-100 km/saat) şeklinde bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı 4

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 7

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 13

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı 7

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 18

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli ve zaman zaman çok kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı 11

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı 4

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

Turuncu ve sarı kodla uyarılan 28 il

Sadece Hatay turuncu kodla uyarılırken, sarı kodla uyarılan 27 il ise şu şekilde;

Adana, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hakkari, Kars, Kastamonu, Malatya, Muş, Siirt, Sinop, Trabzon, Tunceli, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Düzce.