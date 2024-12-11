Otomotiv, yüksek teknoloji, perakende, tekstil ve FMCG taşımacılığı alanında uzmanlaşan Metalog Lojistik, Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa, Çekya, Slovakya, Polonya, Litvanya ve Romanya gibi birçok ülkeye uluslararası taşımacılık yapmaktadır. Metalog Lojistik, uluslararası taşımacılıkta verimliliğini artırarak büyümeyi sürdürürken, filosunu yeni Tırsan Multi Ride treylerlerle güçlendirdi.

Teslimat törenine Metalog Lojistik Kurucusu Abdurrahman Yılmaz, Tırsan Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç ve Tırsan Treyler Satış Yöneticisi Recep Öndal Demirci katıldı.

Tırsan, Bugün ve Gelecekte Bize Her Zaman Güven Veriyor

Metalog Lojistik Kurucusu Abdurrahman Yılmaz, törende yaptığı konuşmada Tırsan’ın güvenilirliğine dikkat çekerek iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yılmaz, "Metalog Lojistik olarak, müşterilerimizin güvenli taşımacılık konusundaki hassasiyetinin farkındayız ve tüm süreçleri titizlikle yönetiyoruz. Tedarik zincirinden kaynaklanan kargo kayıplarını en aza indirmek amacıyla küresel güvenlik standartlarına uygun, üst düzey teknolojiyle donanımlı lojistik hizmetleri sunuyoruz. Tırsan, hali hazırda lojistik sektörünün ihtiyaçlarını en kaliteli uzun ömürlü kullanımı kolay araçlarıyla tam karşılıyor ayrıca değişen ihtiyaçlarımızı en iyi şekilde karşılayan teknoloji yatırımları ve yenilikçi yaklaşımıyla gelecek için bize her zaman güven veriyor.

Bugün, filomuza 29 adet daha Tırsan Perdeli Tenteli Multi Ride treyler ekleyerek iş birliğimizi daha da ileri taşımaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Tırsan’ın sağlam yapıya, esnek kullanıma ve uluslararası taşımacılık standartlarına sahip Tenteli Perdeli Multi Ride treylerleri, Metalog Lojistik’in operasyonlarını en güvenli şekilde yürütmesini sağlıyor. Kaliteli hizmet ve güvene dayalı bu iş birliğimizin, uluslararası taşımacılık alanındaki başarımızı artıracağına inanıyorum’’ ifadelerini kullandı.

Tırsan Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç ise yaptığı açıklamada, "Tırsan, her zaman iş ortaklarıyla olan iş birliğini en ön planda tutmaktadır. Müşteri memnuniyeti, bu iş birliklerinin temelinde yatmakta ve sektörümüzün her yönden gelişmesine büyük katkı sağlamaktadır.

Bugün teslimatını yaptığımız Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride treylerlerimiz, çift süspansiyon sistemi ve K-Fix yük güvenlik sistemi gibi operasyonel verimliliği en üst seviyeye çıkaran özelliklerle donatılmıştır. Bu treylerler, özellikle yük emniyeti ve esnek filo yönetimi açısından sektörde fark yaratıyor. Müşterilerimiz, bu araçların sağladığı güvenlik ve performans ile taşıma süreçlerinde her zaman en üst seviye verimlilik sağlıyor. Metalog Lojistik ile iş birliğimizin güçlenerek devam etmesini temenni ediyoruz" dedi.

Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride Özellikleri



Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride araçlar, çift süspansiyon sistemi ile ayarlanabilir beşinci teker yüksekliğine sahip olup, çekici ayırt etmez. Bu sayede hem midilli hem de yarı midilli çekiciler başta olmak üzere tüm çekicilerle eşleşebilir.



Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride treylerler, yükün emniyetli şekilde taşınabilmesi için, televre üzerindeki her biri 2,5 ton kapasiteli toplam 236 farklı noktadan bağlantı yapmaya olanak sağlayan K-Fix yük güvenlik sistemine ve Code XL yük emniyet sertifikasına sahiptir. Öte yandan aracın, şasi ve çelik aksamları çinko-fosfat tri-elektron metoduna göre kataforez (KTL) kaplamalıdır.



Mekanik çatı kaldırma sistemi sayesinde; 5 farklı iç net opsiyonu, hızlı yükleme ve boşaltma kolaylığı sunan Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride, yan kayar perde ve kayar çatı özelliği sayesinde müşterilerine maksimum verimliliği sunmaktadır. 7,2 ton forklift aks yüküne dayanıklı tabanı sayesinde, rampa yüklemelerinde maksimum taban dayanımı sağlamaktadır. Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride, Gümrük Mevzuatı kurallarına tam uyumu ile uluslararası yük taşımacılığı gerçekleştiren müşterimiz için doğru çözümdür.