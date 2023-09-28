İzmir merkezli, İstanbul ve Mersin’de şubeleri bulunan firma, kurulduğu günden bu yana; kurumsal, teknolojik, çağı yakalayan, trendleri takip eden, enerjik ve genç bir kurum kültürü ile hızla büyümeye devam ediyor.

Mesco ve Fratelli Cosulich Group ortaklıklarını İzmir’de gerçekleştirilen 1. Logistech Fuarı’nda duyurmuştu. Ortaklığın ilk yılı tamamlanırken, Fratelli Cosulich Grubu'nun kurum mottosu olan “Denizde, karada veya havada, hepsini bilen birine güvenin”e uygun olarak Mesco bu yıl hava taşımacılığı konusunda önemli bir adım attı. Aldıkları IATA onaylı Akreditasyonlu Kargo Acentesi Sertifikası ile deniz taşımacılığı sonrası hava taşımacılığında da iddialı adımlar atacağını duyurdu.



Mesco Uluslararası Taşımacılık A.Ş Direktörü Müge Tekin Doğan “Deniz yolunda yıllardır süregelen başarılarımız ve Fratelli Cosulich ailesinin bizlere sağladığı vizyon ile iata belgemizi alarak havayolu taşımacılığına giriş yaptığımızı bildirmekten mutluluk duyarım. Fratelli Cosulich bünyesinde olan 120’nin üzerinde firmanın birleşmesi ile oluşan bu geniş ailenin bizlere kattığı sinerji sayesinde yeni adımlar atmak heyecan verici.” diye belirtti.

MESCO olarak IATA onaylı Akreditasyonlu Kargo Acentesi olmak için başvurumuz onaylandı ve havayolu taşımacılığında yeni bir döneme adım attık! IATA onaylı Akreditasyonlu Kargo Acentesi Sertifikası onayı, bize uluslararası taşımacılıkta daha güçlü bir konum sağlayarak daha geniş hizmet yelpazesi ve daha etkili çözümler sunuyor. Müşteri memnuniyetini ve kaliteli hizmeti her zaman ön planda tutarak, başarı dolu uçuşlarımızla gelecekte güvenilir hizmetlerimizi daha geniş coğrafyalara taşımayı hedefliyoruz!