Hamdi Ulukaya önderliğinde hayata geçen proje ile New York’ta 30 bin öğrenci, 2026 Dünya Kupası heyecanını mahalle aralarında yaşarken aynı zamanda besleyici gıdalarla buluşuyor.

Hamdi Ulukaya’nın kurucusu olduğu, ABD’nin en çok satan yoğurt markası Chobani, spora olan tutkusunu New York sokaklarından İstanbul’a uzanan dev bir vizyonla sahalara taşıyor. Fenerbahçe ile imzalanan tarihi stadyum isim hakkı ve Avrupa maçlarını kapsayan forma sponsorluğuyla Türk sporunda yeni bir dönem başlatan Chobani, şimdi de 2026 Dünya Kupası öncesinde New York’un 50’den fazla okulunu dev birer futbol sahasına dönüştürüyor. Yaklaşık 30 bin öğrenciyi futbolla buluşturan “Soccer Streets” (Futbol Caddeleri) projesiyle sokakları trafiğe kapatarak çocuklara armağan eden marka, sporun birleştirici gücünü mahalle aralarına taşıyarak gençlerin hayallerini beslemeye devam ediyor.

Projenin önemine dair açıklamalarda bulunan Chobani Kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya “Futbolun hepimizi birleştirme ve bir aidiyet duygusu yaratma gücü var. Şimdi bu ruhu New York mahallelerine taşımak ve çocuklar için böyle bir projenin parçası olmak benim için çok özel. İnsanların hayallerini beslediğinizde, bu hayallerin nasıl filizlenip büyüdüğünü hep birlikte görüyoruz” diyerek spora olan desteğinin altını çizdi.

Futbolun kendisi için sadece bir oyun olmanın çok ötesinde olduğunu vurgulayan Hamdi Ulukaya hem Kadıköy’de hem de New York’ta aidiyet duygusu ve toplumsal bağları güçlendirmeyi hedefliyor. Fenerbahçe’ye olan bağlılığını yıllık 10 milyon euro değerindeki 10 yıllık stadyum isim sponsorluğuyla taçlandıran Chobani, ABD Milli Takımı’ndan yerel çocuk kulüplerine kadar uzanan bu geniş yelpazede sağlığı ve sporu her seviyede sahipleniyor. Çocukların futbol sevgisini geliştiren ve profesyonel eğitimler aldığı “Soccer Streets” (Futbol Caddeleri) projesi de markanın “herkes için iyi gıda” misyonunu futbolun evrensel diliyle tüm dünyaya bir kez daha kanıtlıyor.