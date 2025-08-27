Atölyede çalışan yaklaşık 120 işçi, üç aydır ücretlerini alamadıklarını belirterek yetkililerden yardım istedi.

Atölye çalışanlarından Hakan Kargöz, patronların bir süredir maaşları vermeyerek çalışanları oyaladığını, ardından bir gece atölyeyi boşaltıp kaybolduklarını söyledi. Kargöz, “Patronumuz bize ‘param var, batmayacağım’ diyerek güven verdi. Son işimizi bitirdikten sonra gece saatlerinde atölyeyi kapatıp kaçtı. Ne maaşlarımızı, ne tazminatlarımızı alabildik, hiçbir şekilde ulaşamıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kargöz, çalışanların yıllık izin, tazminat ve maaş haklarının tamamen ödenmediğini belirterek, “Bazılarımız burada 2 buçuk, bazıları ise 8 yıl çalıştı. Hepsi mağdur durumda. Patronumuz malları bir gece gelip almış. Şu an aktif sigortamız burada durduğu için başka işte çalışamıyoruz. Devlet yetkililerinin yardımıyla bu malların tespit edilip satılarak haklarımızın ödenmesini istiyoruz” dedi.

Atölyede çalışan Lütfiye Akpınar ise, “Üç aydır maaş alamıyoruz. Gün be gün zor durumda kaldık, hakaret gördük. Biz dilenmiyoruz, sadece hakkımız olanı istiyoruz. Telefonlarımıza cevap vermiyorlar” diye konuştu.

Öte yandan, atölye sahipleri M.A.Ö. ve H.Ö.’ye ulaşılamadığı bildirildi. Yetkililerin konuyla ilgili soruşturma başlatması bekleniyor.