Merkezefendi Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği Nergis Toplantı ve Düğün Salonu ile evlilik hazırlığı yapan çiftlerin ve ailelerinin ekonomik yükünü hafifletmeyi sürdürüyor.

Sümer Mahallesi'nde hizmet veren Nergis Toplantı ve Düğün Salonu, modern yapısı, konforlu alanları ve ekonomik fiyat seçenekleriyle çiftlerin en özel günlerine ev sahipliği yapıyor. Uygun maliyetlerle kaliteli hizmet sunan salon, hem düğün hem de çeşitli organizasyonlar için vatandaşların tercih ettiği adresler arasında yer alıyor.

Merkezefendi Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmete sunulan Nergis Toplantı ve Düğün Salonu, yuva kurma heyecanı yaşayan çiftlerin bütçelerine katkı sağlarken, ailelerin düğün masraflarını da azaltıyor.

'Çiftlerimizin en mutlu gününde yanlarındayız'

İlçeye ve vatandaşlara en iyi şekilde hizmet etmek için çalıştıklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 'Nergis Toplantı ve Düğün Salonumuzdaki ekonomik fiyatlarımızla hem çiftlerimizin hem de ailelerimizin mali yükünü azaltıyor, yuva kurmak isteyen gençlerimizin en mutlu anlarında yanlarında oluyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda vatandaşlarımızın yaşamına dokunan projeler üretmeye ve hemşehrilerimize destek olmaya devam edeceğiz' dedi.