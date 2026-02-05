Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından Battalgazi genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 41 ihale gerçekleştirildi. Bu çerçevede 26 bin 915 konutun ihalesi yapılırken, 3 bin 487 ticarethane, 483 ofis, 21 fırın ve 10 cami projelendirildi. Ayrıca 3 deponun yapımı sürüyor.

Bahçebaşı ve Çamurlu’da büyük dönüşüm

Yeniden inşa sürecinin önemli merkezlerinden biri olan Bahçebaşı mevkiinde, 12 etapta 10 bin 770 konut, 120 dükkân ve 5 caminin ihalesi yapıldı. Bu konutların 5 bin 230’u tamamlanırken, 3 bin 774 hak sahibi anahtarlarını teslim alarak yeni evlerine yerleşti.

Çamurlu mevkiinde ise 3 etapta 2 bin 421 konut, 29 dükkân ve 1 caminin ihalesi gerçekleştirilirken, 647 vatandaş konutlarına kavuştu.

Rezerv alanlar ve çarşı merkezinde ticaret yeniden canlanıyor

Battalgazi genelindeki rezerv alanlarda 25 ihale kapsamında 13 bin 724 konut, 3 bin 313 ticarethane, 483 ofis, 21 fırın ve 3 deponun ihalesi tamamlandı. Depremde ağır hasar alan çarşı merkezinde ise ticari hayatın yeniden canlandırılması amacıyla dükkân ve ofis projelerinde kura ve teslim süreçleri kademeli olarak sürdürülüyor.

İlçe genelinde bugüne kadar 22 bin 196 konutun kurası çekildi. Bunların 13 bin 56’sı AFAD, 153’ü sosyal konut, 8 bin 987’si ise rezerv alan ve kentsel dönüşüm kapsamında hak sahiplerine tahsis edildi. Toplam 4 bin 843 konutun anahtar teslimi tamamlanırken, çarşı merkezinde 149 dükkân ve 371 ofisin kura çekimi gerçekleştirildi.

Belediyeden sahada aktif koordinasyon

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, yeniden inşa sürecini sahada yakından takip ederken, Battalgazi Belediyesi de sürecin sağlıklı ilerlemesi için aktif bir koordinasyon rolü üstlendi. Özellikle Kışla Caddesi, İnönü Caddesi, Taştepe Mahallesi ve çevresinde yürütülen tahliye, bilgilendirme ve geçici alan oluşturma çalışmaları, inşaatların hızlanmasına katkı sağladı.

Başkan Taşkın’ın öncülüğünde yürütülen ikna ve yönlendirme çalışmalarıyla sürecin kesintisiz ilerlediği belirtilirken, vatandaşların en az mağduriyetle yeni yaşam alanlarına geçişi hedeflendi.

Kırsalda da çalışmalar sürüyor

İlçe merkeziyle birlikte kırsal mahallelerdeki çalışmalar da eş zamanlı devam ediyor. Bu kapsamda 118 farklı noktada 496 çelik köy evi teslim edilirken, 30 lokasyonda 407 konutluk toplu alan ve 88 lokasyonda 89 yerinde dönüşüm konutunun yapımı sürüyor. Kırsal konut projelerinde fiziki gerçekleşme oranı yüzde 80,48 seviyesine ulaştı.

Battalgazi’de yürütülen çalışmalarla birlikte, depremin izleri üçüncü yılında büyük ölçüde silinirken, ilçe güvenli ve kalıcı yaşam alanlarıyla yeniden ayağa kalkıyor.