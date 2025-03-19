Bankacılara göre günlük döviz satışı rekor seviyede

Türk Lirası'nın çift haneli değer kaybı yaşamasının ardından, bankacılar Merkez Bankası’nın gerçekleştirdiği döviz satışlarının günlük olarak rekor düzeye ulaştığını belirtti. Döviz satışının 5 milyar doları aştığı, hatta 10 milyar dolara kadar ulaşmış olabileceği ifade ediliyor.

Müdahale sonrası kur düşüşe geçti

Ekonomistlere göre, dövizde rekor seviyelerin görülmesinin ardından Merkez Bankası'nın müdahalesi sonrası dolar 39'un altına, euro ise 42 seviyesine geriledi. İşlemciler doğrudan bir müdahale görmediklerini ancak kamu bankaları aracılığıyla gerçekleşen döviz satışlarının büyük çapta olduğunu belirtti.

"Döviz satışı 10 milyar doları bulmuş olabilir"

Reuters’a konuşan bankacılar, kesin rakamları kestirmenin zor olduğunu ancak günlük 5 milyar doları aşan bir döviz satışı yapıldığını vurguladı. Bazı bankacılar ise bu rakamın 10 milyar dolara kadar çıkmış olabileceğini dile getirdi.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi şu ifadeleri kullandı:

"Kamu üzerinden yapılan döviz satışı normal günlerin çok üzerine ulaştı. Ancak bugün doğrudan bir müdahale görmedik. Döviz satışının 5 milyar doları aştığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Gün sonunda bu rakam 10 milyar dolara kadar çıkabilir."

Bir diğer işlemci ise, "Gün içi likidite kaybolduğunda kamu döviz satışının başladığını gördük. Nihai rakamı tahmin etmek zor ancak 5 milyar doların üzerinde döviz satışı gerçekleştirildiğini söyleyebiliriz. Gün sonunda çok daha yüksek bir tutara ulaşılabilir." dedi.

Merkez Bankası rezerv stratejisini sürdürüyor

Merkez Bankası, ihracatçı dövizleri ve Kur Korumalı Mevduat (KKM) ödemeleri gibi çeşitli kanallardan döviz alım satımı gerçekleştiriyor. Son 1.5 yılda bu işlemler, Merkez Bankası rezervlerine 140 milyar doların üzerinde katkı sağladı. Bugünkü müdahalenin etkileri piyasalarda yakından takip ediliyor.