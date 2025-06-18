Turizm, personel taşımacılığı, filo kiralama ve iş makinaları kiralama alanlarında 2002 yılından bu yana profesyonel yönetimi, uzman şoför kadrosu ve güçlü teknoloji altyapısı ile hizmet veren Turex Turizm, 150 adet Mercedes-Benz Sprinter ile filosunu güçlendirirken, filosundaki Mercedes-Benz araçların oranı da yüzde 13’e ulaştı.

İstanbul’da gerçekleşen teslimat törenine, Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü Serdar Yaprak, Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar 2. El Satış Müdürü Faruk Özer, Mercedes-Benz Finansal Hizmetler Satış Birim Müdürü Barış Dündar, Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar Satış Filo Satış Koordinatörü Coşkun Civan, Gülsoy Otomotiv Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmet Emre Gülsoy, Gülsoy Otomotiv Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü Ebru Taşkın Kocagil, Turex Turizm Genel Müdürü Celal Kalkan, Turex Turizm Filo Müdürü Serdal Karnal, Turex Turizm Operasyon Müdürü Tolga Sayın ve Turex Turizm Finans Direktörü Erol Kocabaş katıldı.

Türkiye’de 29. yılını dolduran Sprinter’in, sunduğu yüksek güvenlik ve konfor özelliklerinin yanı sıra premium algısıyla da en çok tercih edilen modellerden biri olduğunu belirten Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü Serdar Yaprak, “Bu yıl gerçekleşen satışlarımızla da başarımızı devam ettiriyoruz. Sunduğumuz farklı şekillerde kişiselleştirilebilen araç içi düzenlemeler ve donanımlarla hem müşterilerimizin hem de onların müşterilerinin lüks, konfor ve güven içinde seyahat etmelerini sağlıyoruz. Uzun yıllardır iş birliği yaptığımız Turex Turizm de filosuna kattığı 150 Sprinter ile müşterilerine Mercedes-Benz’in premium ayrıcalıklarını sunuyor.” dedi.

Araçları teslim alan Turex Turizm Genel Müdürü Celal Kalkan, her zaman son model araçlarla genişlettikleri filoları ile kalite prensiplerinden ödün vermeden müşterilerinin kendilerinden bekledikleri hizmeti sunmaya devam ettiklerini söyledi ve “Turex Turizm olarak yatırımlarımızda en büyük önceliğimiz yüksek standartlar ve güvenlik. Mercedes-Benz de bu noktada bizim beklentilerimizin ötesinde sunduklarıyla en önemli paydaşlarımızdan biri. Teslim aldığımız 150 adet Mercedes-Benz Sprinter ile filomuzdaki Mercedes-Benz araç sayısı 312’ye çıktı.” dedi.