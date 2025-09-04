Mercedes-Benz Kasko’yu tercih eden kurumsal müşterilere özel otomobil kampanyaları

- C 200 4MATIC AMG: 3.000.000 TL krediye 6 ay vadede %1,60 faiz veya 36 ay vadede %2,90 faiz

- C 200 4MATIC All-Terrain: 3.000.000 TL krediye 6 ay vadede %1,75 faiz veya 36 ay vadede %2,90 faiz

- GLC180/GLC 180 Coupe/GLC 300 d 4MATIC: 3.500.000 TL krediye 6 ay vadede %2,35 faiz veya 36 ay vadede %3,05 faiz

- E 180: 3.500.000 TL krediye 6 ay vadede %2,40 faiz veya 36 ay vadede %3,05 faiz

- EQA 250+ FL AMG: 2.000.000 TL krediye 6 ay vadede %1,05 faiz veya 36 ay vadede %2,75 faiz

- EQB 250+ FL Night Edition: 2.000.000 TL krediye 6 ay vadede %1,80 faiz veya 36 ay vadede %2,95 faiz

- EQS 450 4MATIC: 4.000.000 TL krediye 6 ay vadede %1,15 faiz veya 36 ay vadede %2,80 faiz

Ayrıca tüm müşteriler C 200 Sedan 4MATIC, CLA 200, EQA 250, EQB 250, E 180, GLC 180, GLC 300 d ve GLC 180 Coupé modelleri için sunulan Eylül ayına özel fiyat avantajları hakkında daha fazla bilgiyi Mercedes-Benz acentelerinden edinebilir.

Perakende indirimi tercih eden müşteriler kampanyalı kredi faiz oranlarından yararlanamamakta, standart oranlı Mercedes-Benz Finansal Hizmetler kredisi kullanılabilmektedir.

Mercedes-Benz Kasko ile kurumsal müşterilere özel hafif ticari araç kampanyaları

- Vito: 750.000 TL krediye 18 ay vadede %0 faiz veya 36 ay vadede 1.000.000 TL kredi kullanmak isteyen müşterilere %1,89 faiz

- Vito Select 124 CDI Uzun, Select 124 CDI Ekstra Uzun, Select 124 CDI Uzun 4x4: 500.000 TL krediye 10 ay vadede %0 faiz veya 36 ay vadede 1.000.000 TL kredi kullanmak isteyen müşterilere %2,59 faiz

- Sprinter: 1.250.000 TL kredi için, 12 ay vadede %0 faiz veya 36 ay vadede 1.250.000 TL kredi kullanmak isteyen müşterilere %1,89 faiz

- EQV: 750.000 TL kredi kullanımında 18 ay vadede %0 faiz

- eSprinter: 12 ay vadeli 1.250.000 TL kredi kullanmak isteyen müşterilere %0 faiz

- Mercedes-Benz Certified araçlar: 900.000 TL krediye 6 ay vadede %0 faiz

2024 model EQV ve eSprinter araçlar için kampanyalı kredi oranları geçerli değildir.

Otomobil ve hafif ticari araç satın alımlarında faiz oranları, kredi tutarı ve vadeye göre değişiklik gösterir.

Kampanyalar 30.09.2025’e kadar geçerli olup Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş., piyasa koşullarına göre faiz oranlarını değiştirme hakkına sahiptir. Kredi Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Mercedes Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler A.Ş. kredi başvuru ve değerlendirme sürecinde söz ve sorumluluk sahibi değildir.

Detaylar için www.mbfh.com.tr sayfasının yanı sıra en yakın Mercedes-Benz acentesine danışılabilir.

Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. ve Mercedes-Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler A.Ş. kampanya içeriğini değiştirme hakkını saklı tutar.