22 bin metrekarelik kapalı alanda gerçekleştirilen fuara, 130’a yakın firma katılırken, açılış töreni Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, CHP Milletvekilleri İsmet Güneşhan ve Özgür Ceylan, İYİ Parti Milletvekili Rıdvan Uz, Biga Belediye Başkanı Alper Şen, Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı ile çok sayıda protokol üyesi, oda-borsa temsilcisi ve vatandaşın katılımıyla yapıldı.

Türkiye’nin en büyük ilçe fuarı olarak öne çıkan organizasyonda, tarım ve hayvancılık sektöründen makine ekipmanlarına, otomotivden mobilya sanayine kadar geniş bir yelpazede ürün ve hizmetler sergileniyor.

“Biga vizyonumuz hayalden gerçeğe dönüştü”

Açılış konuşmasını yapan Biga Ticaret ve Sanayi Odası (Biga TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Doğan, fuarın yalnızca bir sergi değil, aynı zamanda Biga’nın ekonomik potansiyelinin vitrini olduğunu söyledi. Doğan, “12 yıl önce ortaya koyduğumuz Biga vizyonumuzun sonuçlarını artık birer birer görüyoruz. Dün hayal olan projeler, bugün hayata geçiyor” dedi.

Konuşmasında kısa süre önce hayatını kaybeden Biga TSO Meclis Başkanı Melih Akyıl’ı da anan Doğan, birlik ve beraberlik kültürünün Biga’yı bölgenin parlayan yıldızı haline getirdiğini vurguladı.

Biga için stratejik projeler

Doğan, ilçenin geleceği için öncelikli gördükleri projeleri sıralayarak şu mesajı verdi:

“Bozlar Yat İhtisas Serbest Bölgesi, Karabiga Limanı, Biga Veterinerlik Fakültesi ve Hayvan Hastanesi, Biga OSB genişleme sahası, iş garantili meslek lisesi, Biga OSB Meslek Yüksekokulu, Güzel Sanatlar Lisesi ve demiryolu hattı... Bu projeler yalnızca Biga’nın değil, tüm Çanakkale’nin geleceğini şekillendirecek.”

Tarım ve hayvancılıkta güçlü potansiyel

Biga’nın 108 köy ve 2 beldesiyle Türkiye’nin en büyük kırsal yapılarından birine sahip olduğunu belirten Doğan, özellikle çeltik üretimi, süt ve et ticaretinde ilçenin öne çıktığını kaydetti. Biga Eti’nin marka değerini yükseltmek için coğrafi işaret çalışmalarının sürdüğünü açıklayan Doğan, “Biga pirinci, nohut kahvesi ve peynir tatlımız tescil aldı. Etimiz için de bu süreci başlatıyoruz” dedi.

130 firma, binlerce ziyaretçi

Fuarda katılımcıların yüzde 60’ını tarım ve hayvancılık firmalarının oluşturduğunu söyleyen Doğan, “Geçen yıl 100’den fazla traktör, 250’nin üzerinde zirai ekipman, 20’den fazla otomobil satışı gerçekleşti. Çiftçilerimiz artık fuar tarihlerini dört gözle bekliyor” ifadelerini kullandı.

OSB ve büyük yatırımlar

Doğan, Biga Organize Sanayi Bölgesi’nde 53 tesisin faaliyette olduğunu, 25 yeni fabrikanın da kurulma aşamasında bulunduğunu açıkladı. Ayrıca mobilya sektöründe 250 bin metrekarelik üretim alanı ve 3 bin kişilik istihdam sağlandığını belirtti. Türkiye’nin mobilya üretim hacminin yüzde 1,4’ünü tek başına Biga’nın karşıladığını ifade eden Doğan, “Biga, birçok büyük ili geride bırakarak mobilya üretiminde 9. sıraya yükseldi” dedi.

Bölgenin geleceğine yön verecek en önemli yatırımlardan birinin Bozlar Yat İhtisas Serbest Bölgesi olduğunu söyleyen Doğan, 80-100 milyon dolarlık yatırım büyüklüğüne sahip projenin 25 bin kişilik istihdam hedeflediğini aktardı. Karabiga’da planlanan yat ve konteyner limanı için de süreçlerin devam ettiğini hatırlattı.

“Üreterek kazanacağız”

Üretim ve ihracatın Türkiye’nin geleceği için önemine dikkat çeken Doğan, “Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ekonomik kalkınma, hür ve güçlü bir Türkiye idealinin belkemiğidir. Biz de Biga olarak üreterek kazanacağız, üreterek büyüyeceğiz” dedi.

Biga Gıda Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, 5 Ekim’e kadar ziyaretçilere açık olacak.