Geliştirilmiş ergonomisi, gelişmiş bağlantı çözümleri ve sesli komut desteğiyle bu yeni nesil dijital kokpit, sürücülere daha akıllı, güvenli ve kişiselleştirilebilir bir sürüş imkanı sağlıyor.

Geliştirdiği teknolojilerle ağır ticari araç segmentinde dijitalleşmeye katkı sunmaya devam eden Mercedes-Benz Türk, sürücü deneyimini bir üst seviyeye çıkaran yeniliklerine bir yenisini daha ekliyor. Haziran 2025 itibarıyla Mercedes-Benz Actros L çekiciler, 6x4 CBU çekiciler ve Actros 3242 L DNA 8x2 Plus paketli modellerde standart olarak sunulmaya başlanan Yeni Multimedya Kokpit 2, kullanıcı dostu ara yüzü, gelişmiş bağlantı seçenekleri ve yenilikçi “Hey Mercedes!” sesli komut sistemiyle öne çıkıyor. Mercedes-Benz mühendisliğinin sahadan gelen geri bildirimlerle birleştiği bu yeni nesil kokpit konsepti, sürüş güvenliğini, konforu ve operasyonel verimliliği aynı anda artırmayı hedefliyor.

Yeni Multimedya Kokpit 2, ergonomi, bağlantı ve sürüş güvenliği açısından sektörde yeni bir standart belirliyor. Sistem, biri 12.3 inç birincil gösterge paneli, diğeri 10.25 inç dokunmatik ekran olmak üzere çift ekran mimarisiyle geliyor. Kullanıcı dostu ara yüzü, sadeleştirilmiş menü yapısı ve geliştirilen parlaklık-kontrast oranları sayesinde sürüş esnasında kolay kullanım ve net görüntüleme sağlanıyor.

“Hey Mercedes!” ile Sürüş Artık Daha Akıllı

Yeni nesil kokpitin en dikkat çeken özelliklerinden biri, sürücünün doğal diliyle etkileşim kurmasını sağlayan “Hey Mercedes!” sesli komut sistemi. Medya, telefon, klima, aydınlatma ve sürüş bilgileri gibi pek çok fonksiyona yalnızca sesle erişim imkânı sunan bu sistem, sürüş sırasında dikkat dağınıklığını azaltarak güvenliği artırıyor. 14 farklı dili destekleyen sistem, sürücünün ihtiyacına anlık yanıtlar verebiliyor.

Saha Deneyimiyle Şekillenen Yenilikler

Yeni Multimedya Kokpit 2’nin geliştirme sürecinde yalnızca mühendislik çalışmaları değil, saha gözlemleri ve doğrudan kullanıcı geri bildirimleri de önemli rol oynadı. Sürücülerden alınan geri bildirimler doğrultusunda ekran konsepti sadeleştirildi; kullanım kolaylığı ve konforun artırılması hedeflendi.

Daha Güvenli ve Verimli Sürüş

Sistemin ergonomik kısa yol tuşları, sadeleştirilmiş kullanıcı arayüzü ve yeni ana ekran tasarımı sayesinde sürücü için dikkat dağıtıcı unsurlar en aza indiriliyor. Yardımcı sürüş sistemlerine daha kolay erişim, sürüş güvenliğini desteklerken, yeni nesil dijital çözümlerle entegre edilen araç yönetimi ise verimliliği artırıyor.

Geleceğe Hazır: Uygulama Entegrasyonu ve Uyum

Yeni sistem, harici uygulamalar için tam ekran desteği sunarak filo yönetim çözümleriyle uyumu artırıyor. Ayrıca PSM Gen2 desteğiyle 250’den fazla sanal gösterge lambası ve programlanabilir uyarılar üstyapı üreticileri ve filo yöneticileri için ileri düzey operasyonel kontrol sağlıyor.

Mercedes-Benz Türk, Yeni Multimedya Kokpit 2 ile dijitalleşme, güvenlik ve konforu bir arada sunarak ağır ticari araç kullanıcılarının günlük operasyonlarını daha akıllı, daha verimli ve daha kişisel hale getiriyor.