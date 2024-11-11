Bu kapsamda Mercedes-Benz Türk, şehirler arası yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren LKS Group - Lüks Karadeniz’e 15 adet Mercedes-Benz Tourismo 16 RHD 2+1 ve 1 adet Mercedes-Benz Travego 16 SHD 2+1 otobüsü, Koluman Motorlu Araçlar’ın ev sahipliğinde düzenlenen törenle teslim etti. Araç parkına yaptığı yatırımlara son sürat devam eden LKS Group, son olarak Mercedes-Benz Türk’ten aldığı toplam 16 adet otobüsle filosundaki Mercedes-Benz marka otobüslerin sayısını 90 adede çıkardı.

Türkiye ağır ticari araç sanayisinin öncü şirketi Mercedes-Benz Türk, yeni nesil otobüsleriyle şehir içi ve şehirler arası ulaşım firmalarının en yakın iş ortağı olmaya devam ediyor. Araç parkına yaptığı yatırımlara son sürat devam eden LKS Group - Lüks Karadeniz, son olarak Mercedes-Benz Türk’ten aldığı toplam 16 adet otobüsle filosundaki Mercedes-Benz marka otobüs sayısını 90 adede çıkardı.

Teslimat töreni Koluman Ankara’da gerçekleştirildi!

LKS Group - Lüks Karadeniz şirketine Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilen 15 adet Mercedes-Benz Tourismo 16 RHD 2+1 ve 1 adet Mercedes-Benz Travego 16 SHD 2+1 otobüs, Koluman Motorlu Araçlar’ın Ankara’daki tesisinde düzenlenen törenle teslim edildi. Törende, Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü Osman Nuri Aksoy, Mercedes-Benz Türk 2. El Kamyon ve Otobüs Satış Direktörü Didem Daphne Özensel, Mercedes-Benz Türk Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Tolga Bilgisu, Mercedes-Benz Türk Otobüs Filo Satış Grup Müdürü Burak Batumlu, Mercedes-Benz Türk Otobüs Ürün Yönetimi Grup Müdürü Cem Demirel, Mercedes-Benz Türk Kamyon ve Otobüs Pazarlama Grup Müdürü Serra Yeşilyurt, Mercedes-Benz Türk Busstore Grup Müdürü Hakan Daşdemir ile Koluman Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ticari Araçlar Satış Direktörü Ali Saltık, Koluman Otobüs Grup Satış Müdürü Fevzi Kaplan ve Koluman Ankara Otobüs Satış Müdürü Hakan Öztekin toplam 16 adet Mercedes-Benz Tourismo ve Travego otobüsü, LKS Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah İslam, LKS Group Yönetim Kurulu Üyeleri Muharrem İslam, Mustafa İslam, Fatih İslam’a teslim etti.

İkinci el değeri ve düşük yakıt tüketimi tercih sebebi!

Törende konuşan LKS Group Yönetim Kurulu Üyesi Fatih İslam, büyüme stratejilerinin bir parçası olarak araç parkını genişletmek ve yenilemek için yatırımlara devam ettiklerini söyledi. Bu strateji ve müşteriye en iyi hizmeti sunma hedefiyle iş birliklerinde çok seçici davrandıklarını ifade eden LKS Group Yönetim Kurulu Üyesi Fatih İslam, “Mercedes-Benz marka otobüslere yaptığımız yatırımlarımızın firmamıza yansımaları her zaman pozitif yönde oldu. Önceki yıllarda teslim aldığımız otobüslerden duyduğumuz memnuniyetin yanı sıra yüksek ikinci el değeri ve düşük yakıt tüketimi de yeni yapacağımız araç yatırımlarında Mercedes-Benz Türk’ü tercih etmemizi sağladı” dedi.

LKS Group ile uzun yıllardır büyük bir uyum içinde çalıştıklarını söyleyen Koluman Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ticari Araçlar Satış Direktörü Ali Saltık ise, “Satışını gerçekleştirdiğimiz 16 adet otobüsün, LKS Group’a hizmet kalitesi ve yolcu memnuniyeti anlamında olumlu katkıları olacağına inancımız tam. Sektörün en güçlü ve köklü firmalarından LKS Group ile uzun yıllardır gerçekleştirdiğimiz iş birliğimizin daha da güçlenerek devam edeceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Müşterilerimiz sadece otobüs değil güven de satın alıyorlar!

“Geçtiğimiz 2 sene olduğu gibi bu sene de değerli iş ortağımız LKS Group’a Mercedes-Benz marka araçlarını teslim etmekten dolayı çok mutluyuz” diyen Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü Osman Nuri Aksoy da, şunları söyledi: “Mercedes-Benz Türk olarak araçlarımızı en güncel teknolojiyle üretiyor; yüksek konfor ve güvenlik standartlarıyla donatılmış olarak müşterilerimize teslim ediyoruz. Ancak sorumluluğumuz ve verdiğimiz hizmet bunlarla sınırlı kalmıyor. Piyasa koşulları değişse dahi otobüslerimizin piyasa değerini koruması, uzun vadeli sürdürülebilir kazanç sağlaması ve kullanıldığı süre boyunca işletim giderlerinin minimumda seyretmesi iş ortaklarımızın bizi tercih etmelerinin en önemli sebebi. Son 10 yılda LKS Group’a 147 adet otobüs teslimatı gerçekleştirdik. Bu da müşterilerimize verdiğimiz taahhüdün bir kanıtı niteliğinde. LKS Group - Lüks Karadeniz’e yeni araçlarının hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Mercedes-Benz Türk Otobüs Filo Satış Grup Müdürü Burak Batumlu ise şunları ekledi: “Mercedes-Benz Türk olarak işimizin satışla bitmediğini, satış kısmının sadece bir başlangıç olduğunu daima vurguluyoruz. Sektörümüzde daima ileri mottosunu benimseyen bir şirket olarak, müşterilerimizin işlerini sürdürülebilir hale getirmeleri için nasıl destek olabileceğimiz konusunda çözümler geliştirmeye devam edeceğiz.”