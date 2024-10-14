Sektörde 34 yılı geride bırakan Ekol Lojistik, uzun yol taşımacılığının yıldızı Mercedes-Benz Actros çekici ailesini tercih etmeye devam etti. 150 adet Mercedes-Benz Actros L 1848 LSnRL çekiciyi Mengerler Ticaret Türk İstanbul Şubesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen törenle teslim alan Ekol Lojistik, böylece 1.300 araçlık filosunda Mercedes-Benz markalı araç sayısını 1.000 adedin üzerine çıkarmış oldu.

Mercedes-Benz Türk, yeni nesil kamyon ve çekici ailesiyle sektörde parlamaya devam ediyor. Actros L 1848 LSnRL çekiciler, lojistik şirketlerinin ilk tercihi olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda; taşımacılık, kontrat lojistiği, dış ticaret, gümrük ve tedarik zinciri yönetimi alanında 11 ülkede faaliyet gösteren Ekol Lojistik, geniş araç filosunu Mercedes-Benz çekicilerle güçlendiriyor. 150 adet Mercedes-Benz Actros L 1848 LSnRL çekiciyi filosuna ekleyen Ekol Lojistik, 1.300 araçlık filosundaki Mercedes-Benz markalı araç sayısını 1.000 adedin üzerine çıkarmış oldu.

Teslimatı Mengerler İstanbul Şubesi gerçekleştirdi!

1990 yılında kurulan Ekol Lojistik; yeni araçlarını, ev sahipliğini Mercedes-Benz Türk’ün kamyon bayi ve yetkili servisi Mengerler Ticaret Türk A.Ş.’nin İstanbul Şubesi’nin gerçekleştirdiği bir törenle teslim aldı. Gerçekleştirilen törene Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt, Kamyon Filo Satış Müdürü Yusuf Adıgüzel, Kamyon Filo Satış Koordinatörü Mehmet Arda Erdemir, Ekol Lojistik Türkiye Ülke Müdürü Arzu Ekiz, Ekol Lojistik Yönetim Kurulu Üyeleri Levent Demir, Hakan Yılmaz, Mengerler Ticaret Türk A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Üyesi Nusret Güldalı katıldı. 150 adetlik dev teslimat, aynı zamanda Mercedes-Benz Türk tarihinde bizzat bir kadın yöneticiye yapılan ilk araç teslimatı oldu. Düzenlenen teslimat töreninde Mercedes-Benz Türk ve Mengerler Ticaret Türk yöneticileri, Ekol Lojistik Türkiye Ülke Müdürü Arzu Ekiz’e 150 adetlik dev filoyu teslim etti.

İki şirketin uzun soluklu iş birliğinde yeni bir adım daha attıklarını söyleyen Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt ise, şu değerlendirmeyi yaptı: “Bugün 150 adet yeni Mercedes-Benz Actros L 1848 LSnRL aracımızın teslimatını gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Ekol Lojistik, Türkiye’de lojistik sektöründe faaliyet gösteren firmalar içinde gerek araç parkı büyüklüğü gerekse yenilikçi yaklaşımları ile sektörün önde gelen firmalarından biri. Ekol Lojistik ile 2011 yılında başladığımız satış organizasyonundaki iş birliğimizde bugüne kadar 800’ün üzerinde araç teslim etmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Ekol Lojistik’in 1.300 adetlik araç parkında 1.000 adedin üzerinde Mercedes-Benz aracın yer alması, Mercedes-Benz yıldızına duyduğu güveni açıkça gösteriyor. Yeni Actros’ların yüksek performansları, üstün teknolojileri ve üst düzey güvenlik, konfor özellikleri ile Ekol Lojistik’in operasyonlarına önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum. Gelecek dönemde de iş birliğimizin güçlenerek devam edeceğine ve birlikte daha birçok başarıya imza atacağımıza inancımız tam. Uzun yol taşımacılığının yıldızlı araçlarının Ekol Lojistik’e hayırlı olmasını diliyorum.”

Ekol Lojistik olarak 11 ülkede kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyet gösterdiklerini ifade eden Ekol Lojistik Türkiye Ülke Müdürü Arzu Ekiz de, “Aklı, duyguyu ve bilinci birleştiren yaklaşımımızı, tecrübemiz ve uzmanlığımızla harmanlayarak lojistik sektörüne yeni nesil bir bakış açısı getiriyoruz. Ekol Lojistik olarak her zaman tüm süreçlerimizde mükemmeliyeti odağımıza alıyoruz. Mercedes-Benz Türk ile olan iş birliğimiz de iki mükemmeliyetçi markanın bir araya gelerek oluşturduğu sinerjiyi temsil ediyor. Mercedes-Benz Türk ile olan ilişkimizi daha da güçlendirerek, başarıyı karşılıklı şekilde artıracağımıza ve sektörlerimize ilham vermeye devam edeceğimize yürekten inanıyorum. Yeni Actros’ların hepimiz adına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Yeni Actros’lar kusursuz lojistik hizmeti anlayışına destek verecek!

Törende konuşan Mengerler Ticaret Türk A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Üyesi Nusret Güldalı ise 150 araçlık dev teslimat hakkında şunları söyledi: “Bugün teslim ettiğimiz araçların satış işlemlerini Mengerler Ticaret Türk A.Ş. olarak gerçekleştirmekten dolayı son derece gururluyuz. Mercedes-Benz Kamyon Finansman tarafından finanse edilen 150 adet Actros L 1848 LSnRL model aracımızın, Ekol Lojistik’in müşteri odaklı hizmet anlayışını destekleyerek lojistik süreçlerine katkı sunacağına yürekten inanıyoruz. Amacımız, her zaman en iyi hizmeti sunarak, iş ortaklarımızın, müşterilerimizin başarısına katkıda bulunmak ve müşteri memnuniyetini daimi kılmak. Ekol Lojistik, teslim edilen 150 adet araç için Ekonomik Paket Servis Sözleşmesi satın alarak, bakım-onarım işlemlerini avantajlı koşullarla Mercedes-Benz Türk yetkili servislerinde yaptırma imkânı bulacak. Böylece Ekol Lojistik’in operasyonel süreçlerinde kesintisiz bir akış sağlanmasına da destek vermiş olacağız. İş birliğimizin uzun yıllar boyunca başarıyla devam etmesini diliyor ve her iki taraf için de yeni teslimatın hayırlı olmasını temenni ediyorum.”