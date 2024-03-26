Mercedes-Benz Türk’ün, küresel değişimler çerçevesinde geleceğin çözümlerini üretmek ve aynı zamanda şirket içi girişimcilik ruhunu yaşatmak hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Koza Merkezi, iş süreçlerine yönelik projelerin yanı sıra toplumsal sosyal fayda sağlayan, yenilikçi ve sürdürülebilir fikirleri hayata geçirmeye devam ediyor. Koza Merkezi’nin yeni projesi “Yemeğim Evimde”, Mercedes-Benz Türk çalışanlarının yanı sıra ailelerinin de hayatlarını kolaylaştırıyor. Düşük maliyetiyle bütçelere katkı sağlarken, aynı zamanda çalışanlarının hayatlarını zaman tasarrufu da dahil olmak üzere sosyal olarak destekliyor.

“Yemeğim Evimde” Projesi ile çalışanlar, yemekhanede çıkan yemekleri sipariş verip, satın alabiliyorlar. 1 haftalık menüyü görebildikleri ekran üzerinden yemek siparişlerini veren çalışanlar, ilgili günde termos çanta ile beraber siparişlerini teslim alıyorlar. Sadece 1 ay gibi kısa bir sürede 650’den fazla yemek siparişinin verildiği projeye ilgi her geçen gün artıyor.

Çalışanlara pratik ve ekonomik bir çözüm sunan yeni proje hakkında konuşan Mercedes-Benz Türk 2. El Otobüs & Kamyon Satış Direktörü & Mercedes-Benz Koza Merkezi Kurucusu Didem Daphne Özensel, “Ortak aklı kullanmak felsefesi” üzerine kurulu Koza Merkezimiz, her yıl binlerce çalışanımızın dahil olduğu ‘Fikir Haftaları’ düzenliyor. Amacımız; hem şirkete hem topluma ekonomik kalkınmada fayda sağlayacak, toplumun sosyal gelişimini destekleyerek insana dokunacak ve çevreci yaklaşımlarla doğayı koruyacak fikirlerin ortaya çıkması ve desteklenmesi. Mercedes–Benz Türk olarak, yaratıcılığı, yenilikçiliği ve sıra dışı fikirleri teşvik etmeyi çok önemsiyoruz. İş süreçlerine yönelik projelerin yanında topluma sosyal fayda yaratmayı gözeten, çalışanlarımızın gelişimine ve sosyal hayatlarına katkı sağlayan pek çok projeyi de hayata geçiriyoruz. Yeni projemiz Yemeğim Evimde de çalışanlarımızın sosyal anlamda desteklenmesi amacıyla geliştirildi. Bundan sonra da, hem şirketimize, hem çalışanlarımıza, hem de topluma sosyal ve ekonomik anlamda katkı sağlayan yenilikçi projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz.”