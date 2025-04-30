Yurt içi nakliye alanında müşterilerine hizmet sunan Akkoç Lojistik, araç filosunu yenilerken Mercedes-Benz kamyonlarını tercih etmeyi sürdürdü. Bu kapsamda Akkoç Lojistik, filosuna toplam 200 adet Mercedes-Benz Actros ve Arocs ekledi. Şirket, araçlarını Gelecek Otomotiv tarafından düzenlenen törenle teslim aldı.

Düzenlenen törene Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt, 2. El Kamyon ve Otobüs Satış Direktörü Didem Daphne Özensel, Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Tolga Bilgisu, Kamyon Filo Satış Grup Müdürü Yusuf Adıgüzel, Mercedes-Benz Kamyon Finansman CEO’su Gökmen Onbulak, Pazarlama İletişimi ve Müşteri İlişkileri Grup Müdürü Serra Yeşilyurt, Kamyon Filo Satış Koordinatörü Mehmet Arda Erdemir, Gelecek Otomotiv CEO’su Ebubekir Koman, Genel Müdür Serdar Ulağ, Kamyon Filo Müdürü Yusuf Odabaş, Akkoç Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Akkoç, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Akkoç ve Genel Müdür Arif Uğur katıldı.

Teslimat töreninde konuşan Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt; “Değerli Akkoç Lojistik ailesi ile 20 yılı aşkın süredir devam eden güçlü iş ortaklığımız bu yıl, yeni araçlarımızın teslimatı ile daha da güçleniyor, Akkoç Lojistik’in son iki yılda alım işlemini gerçekleştirdiği 200 adet Mercedes-Benz Actros ve Arocs aracımızın teslimatını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Akkoç Lojistik’in filosunun tamamı Mercedes-Benz marka araçlardan oluşuyor. Bu durum markamıza ve araçlarımıza duydukları güvenin bir göstergesidir. Bugün teslimatını gerçekleştirdiğimiz araçlarla birlikte Akkoç Lojistik’in operasyonlarını en verimli şekilde yürüteceğine inanıyoruz. Araçlarımızın Akkoç Lojistik’e hayırlı olmasını dilerim.” dedi.

Akkoç Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Akkoç; “2004 yılında başladığımız yolculuğumuza bugün 200’den fazla araçla yurt içinde büyük bir lojistik filosu olarak devam ediyoruz. Filomuza katılan yeni araçlarımız ile “Sınırları Sınırsız Hale Getirmek” ilkemiz adına bir adım daha atıyoruz. Mercedes-Benz Türk ile olan ilişkimizi daha da derinleştirerek, karşılıklı başarıyı artırmaya ve sektörümüze katkı sağlamaya devam edeceğiz. Araçların satışında emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Gelecek Otomotiv CEO’su Ebubekir Koman da konuşmasında; “Satışını gerçekleştirdiğimiz 200 adet Mercedes-Benz Actros ve Arocs’un Akkoç Lojistik’in yurt içi nakliye operasyonlarını en verimli şekilde sürdürmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Akkoç Lojistik ile uzun süredir devam eden iş ortaklığımızın daha da güçlenerek devam etmesini temenni ediyor; yeni araçların hayırlı olmasını diliyoruz.” dedi.