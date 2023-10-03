Faaliyetlerine başladığı 1967 yılından bu yana Türkiye’nin sosyal ve ekonomik geleceğine değerli katkılar sağlayan Mercedes-Benz Türk, 18-20 Eylül tarihleri arasında Kıbrıs’ta, Türkiye’nin dört bir yanında hizmet veren bayileri ve yetkili servisleri ile bir araya geldi. Mercedes-Benz Türk Otobüs Satış & Pazarlama Direktörlüğü ile Kamyon & Otobüs Satış Sonrası Hizmetler Direktörlüğü'nün ortak organizasyonuyla gerçekleşen toplantılarda, güvenlik, konfor ve teknolojiyi bir arada sunan otobüsleriyle geleceğe öncülük etme ve müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutma kararlılığını bir kez daha vurguladı. Yılın her çeyreğinde geniş bayi ve yetkili servis ağıyla bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunan Mercedes-Benz Türk, bu yılki mottosunu Cumhuriyet’in 100. yılına ithafen “Cumhuriyet’in Değerlerini Gururla Taşıyoruz” olarak belirledi.

“Güçlü ortaklığımız ile müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutacağız”

Mercedes-Benz Türk'ün üst düzey yöneticileri, etkinlik boyunca verdikleri mesajlarda bayiler ve yetkili servislerle olan iş birliğinin önemini vurguladı. Mercedes-Benz Türk Otobüs Satış ve Pazarlama Direktörü Osman Nuri Aksoy, “Sahip olduğu teknolojileriyle güvenlik ve konforu zirveye taşıyan otobüslerimiz ve ‘Geleceğe Kaptanlık Eder’ vizyonumuzla, iş ortaklarımızla bir araya geldiğimiz bu seneki geleneksel toplantımızdan da önemli çıktılar elde ettik. Bayilerimiz ile omuz omuza çalışmanın gücümüze güç kattığına inanıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında da Mercedes-Benz Türk olarak sektördeki öncülüğümüzü sürdürmeye ve bayilerimizle güçlü birlikteliğimizi pekiştirmeye devam edeceğiz.” dedi.

Mercedes-Benz Türk Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Tolga Bilgisu ise "‘Yüksek Müşteri Memnuniyeti için Tam Gaz Yola Devam’ prensibi ile yetkili servislerimizde sunduğumuz hizmet kalitesinde çıtayı her daim yükseltiyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında da, yetkili servislerimizle olan güçlü ortaklığımız sayesinde, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutacağız." şeklinde konuştu.