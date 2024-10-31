Mercedes-Benz Türk, ekim ayında “Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı” kapsamında Hatay’da bulunan ve kuruluşundan itibaren destek verdiği Hatay İSO Yaşam Kenti’nde bölgeden kadınlar ile bir araya geldi. Mercedes-Benz Türk şirket doktorlarının katılımı ve sunumu ile gerçekleşen etkinlikte, “Farkında Olun, Erken Teşhis ile Sağlıklı Olun” konulu seminer düzenlendi.

Türkiye ağır ticari araç sanayisinin öncü şirketi Mercedes-Benz Türk, 6 Şubat depremlerinin hemen ardından kurduğu destek fonu ve yürüttüğü çalışmalarla depremden etkilenen bölgenin ve bölge halkının yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda, meme kanserine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için “Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı” olarak kabul edilen ekim ayında; Hatay İSO Yaşam Kenti’ndeki kadınlara yönelik, “Farkında Olun. Erken Teşhis ile Sağlıklı Olun” konulu bir seminer düzenlendi. Seminerde, meme kanserinin erken tanısı, risk faktörleri, belirtileri, korunma yolları, meme kanseri taramaları, tarama sıklıkları ve radyolojik görüntüleme yöntemleri hakkında detaylı bilgilendirme ve sunumlar gerçekleştirildi.

İSO Yaşam Kenti’nde düzenlenen seminere katılan Mercedes-Benz Türk Kurumsal İletişim Müdürü Miray Demirel, Mercedes-Benz Türk Kurumsal İletişim yetkilileri ve Mercedes-Benz Türk şirket doktorları İSO Yaşam Kenti’nde depremden etkilenen bölge halkıyla bir araya geldi.