Mercedes-Benz Türk, çevre dostu hizmetlerin en önemli halkalarından biri olan katı atık toplama segmentinde, geniş ürün gamı ve kullanıcı dostu teknolojileriyle öne çıkıyor. Farklı tonaj, motor gücü ve donanım seçenekleriyle dikkat çeken Mercedes-Benz Actros ve Atego modelleri, şehir içi ve dar alanlarda faaliyet gösteren çöp toplama operasyonlarının yanı sıra, farklı üstyapı ihtiyaçlarına uyum sağlayan esnek yapısıyla birçok farklı alanda da kullanılabiliyor. Marka, katı atık toplama sektöründeki tüm ihtiyaçlara cevap verebilen araç çeşitliliği ile kamudan özel sektöre geniş bir müşteri kitlesine hitap ediyor.

Her İhtiyaca Uygun Araç Seçenekleri

Mercedes-Benz Türk’ün katı atık segmentindeki ürün gamında yer alan Mercedes-Benz Actros ve Atego model ailesi farklı operasyonel ihtiyaçlara uygun çözümler sunuyor. Bu iki model ailesi, farklı segment ihtiyaçlarını karşılayan teknik özellikleriyle operasyonel verimliliği destekliyor.

Mercedes-Benz Actros serisinde yer alan 1835 L 4x2 CBU, 2635 L DNA 6x2 CBU ve 2635 L ENA 6x2 CBU modelleri, özellikle yüksek tonajlı ve uzun vardiyalı görevlerde üstün performans sergiliyor. Şehir içi kullanıma özel olarak geliştirilen alçak girişli kabin yapısıyla Mercedes-Benz Actros 1835 L, sürücülere hem konfor hem de kolay erişim sunuyor. Ayrıca, alçak oturma pozisyonu sayesinde daha geniş bir görüş açısı sağlayarak yaya güvenliği açısından da önemli bir avantaj yaratıyor. Sahip olduğu hava süspansiyonlu arka aks sayesinde ise konforlu, sarsıntısız ve gürültüsüz bir sürüş imkanı tanıyor.

Mercedes-Benz Atego serisi ise hafifliği ve manevra kabiliyetiyle öne çıkıyor. 1018 33 KK, 1518 36 KK, 1621 ve 1518 LKO modelleri; dar sokaklar için ideal bir yapı sunuyor. Bu modeller, farklı güçte motor seçenekleriyle kullanıcı ihtiyaçlarına göre kolayca özelleştirilebiliyor. Özellikle Mercedes-Benz Atego 1018 33 KK; kabin konforu, zengin donanım seçenekleri ve faydalı yük kapasitesiyle, bu segmentte öne çıkan bir alternatif oluşturuyor. Mercedes-Benz Atego 1621 ise, hafifletilmiş özel tasarımı ve yüksek taşıma kapasitesiyle, faydalı yük açısından önemli bir avantaj sunuyor. Alçak kabin ve şasi yüksekliği ise sürücü ve operasyon ekibi için pratiklik ve kolay erişim sağlıyor.

Şehir İçi Güvenlikte Yeni Standart: ABA 6

Katı atık toplama araçlarının büyük çoğunluğu şehir içi alanlarda hizmet veriyor. Bu nedenle güvenlik ve manevra kabiliyeti, operasyonel verim kadar önemli hale geliyor. Mercedes-Benz Türk, tüm katı atık segmenti araçlarında standart olarak sunduğu ABA 6 (Aktif Fren Asistanı) teknolojisi ile sektörde önemli bir fark yaratıyor. Bu sistem, olası çarpışma risklerinde aktif frenleme yaparak yalnızca sürücüyü değil, çevredeki tüm bireyleri de koruma altına alıyor. Aktif fren asistanı teknolojisine ek olarak, yeni regülasyonlar kapsamında, Haziran 2024 itibarıyla Mercedes-Benz Actros ve Atego modelleri; geri görüş kamerası, yorgunluk algılama asistanı, trafik işaret asistanı, ön bölge gözleme asistanı, kör nokta uyarı sistemi ve lastik basıncı izleme sistemi gibi gelişmiş güvenlik donanımlarıyla donatılmaya başlandı. Bu yeni özellikler, özellikle şehir içi yoğun trafik koşullarında sürüş güvenliğini daha da üst seviyeye taşıyor.

Özel Donanım ve Operasyonel Avantajlar

Flanşsız PTO (Power Take Off) ve PSM (Parametrik Sürüş Modülü) donanımları, bu segmentteki tüm araçlarda standart olarak sunuluyor. Bu teknik özellikler, atık toplama araçlarının üstyapı ekipmanlarıyla yüksek entegrasyon içinde çalışmasına olanak tanıyor ve operasyonel verimliliği artırıyor. Bunun yanı sıra, farklı uygulamalara özel PTO seçenekleri de her ihtiyaca cevap verebilecek model ailesinde opsiyonel olarak sunuluyor. Flanşlı, flanşsız, çift çıkışlı ve motor güç çıkışlı PTO çeşitleri, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre tercih edilebiliyor.

“Geniş Aile, Temiz Çevre” Yaklaşımıyla Sürdürülebilir Hizmet

Mercedes-Benz Türk, “Geniş Aile, Temiz Çevre” söylemiyle sadece teknolojik değil, çevresel katkı sağlamayı da amaçlıyor. Katı atık segmentine özel olarak geliştirilen bu araçlar, sürdürülebilir şehir yönetimlerine katkı sağlarken, bu şehirlerin daha yaşanabilir hale gelmesine de destek oluyor.

Tüm bu özelliklerine ek olarak Mercedes-Benz Actros ve Arocs modelleri, cazip fiyatlarıyla da segmentlerinde öne çıkıyor. Araçlara dair daha detaylı bilgilere Mercedes-Benz Türk bayileri aracılığıyla ulaşılabilir.