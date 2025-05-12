Konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün “Kuruluşumuzdan bugüne gerçekleştirdiğimiz 1.5 milyar Avro’luk yatırım hacmimizle Türkiye’nin en büyük yabancı sermaye yatırımlarından biriyiz. Ülkemize olan katkımızı sadece üretimimiz ve ihracatımızla değil, Türkiye’nin yedi bölgesine yayılmış geniş bayi ve yetkili servis ağımızla da sürdürüyoruz. Müşteri odaklı bu dönüşüm süreci tamamlandığında, tüm bayi ağımız kamyon ve otobüs odaklı hizmet yapılanmasına geçmiş olacak ve bayi ağımızla birlikte 3,5 milyar Türk Lirası’nı aşkın yatırıma imza atmış olacağız. Yeni tesis yatırımları, mevcut tesislerdeki düzenlemeler ve kurumsal kimlik dönüşümleriyle ilerleyen bu süreçte, insan kaynağına da yatırım yapıyor hizmet kalitemizi daha da ileri taşıyoruz” dedi.

Türkiye ağır ticari araç sanayisinin öncüsü Mercedes-Benz Türk, bayi ve yetkili servis ağı yapılanmasında köklü bir yenileme sürecine başladı. Daimler Truck AG'nin dünya çapındaki vizyonuyla uyumlu olarak başlatılan bu dönüşümle Mercedes-Benz Türk’ün bayi ağı kamyon ve otobüs müşterilerine odaklanıyor. 2023'te temelleri atılan kapsamlı dönüşüm, yeni yatırımlar, yeni yetkilendirmeler, yeni düzenlenmeler, kurumsal kimlik dönüşümü çalışmalarıyla hızla devam ediyor.

Süer Sülün: ”Ülkemize katkımızdaki önemli bir rolü de tüm Türkiye’yi kapsayan geniş bayi ve yetkili servis ağımız üstleniyor.”

Üretim, ihracat, istihdam ve sosyal fayda programlarıyla Türkiye’ye değer katmaya devam ettiklerini ifade eden Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün,“ Bugün geldiğimiz noktada, ülkemize kattığımız bu değeri tüm paydaşlarımızın katkısıyla daha da ileriye taşıyoruz. Buradaki önemli rolü de tüm Türkiye’yi kapsayan, yedi bölgemizde konumlanmış geniş bayi ve yetkili servis ağımız üstleniyor. Mercedes-Benz Türk olarak 7 bini aşkın doğrudan çalışanımız ve Türkiye genelinde istihdam edilen 2 binden fazla bayi ağı çalışanımız da ülkemize sağladığımız katkının bir göstergesi niteliğinde. Bayi ağımız bugün de 3,5 milyar Türk Lirası’nı aşkın yatırımla ülke ekonomimize katkı sağlamaya devam ediyor. Bayi ağımız bu dönüşüm süreci ile artık sadece kamyon ve otobüs müşterilerine odaklanıyor.

Bu da yeni yatırımlarla, yeni tesis açılışlarıyla, var olan tesislerin yeniden düzenlenmesiyle ve kurumsal kimlik dönüşümleri ile gerçekleştiriliyor. Elbette ki bu dönüşüm sadece fiziki yatırımı değil insan gücüne yatırımı da odağına alıyor. Tüm bu dönüşüm neticesinde 100 kişilik bir istihdam artışı da sağlandı. Türkiye’nin yedi bölgesine yayılmış bu yapı sayesinde bir yılda servislerimize giriş yapan 150 binin üzerinde kamyon ve otobüsün de tekeri aralıksız dönmeye devam edecek. ”dedi.

Bu dönüşümün sadece tesislere yapılan yatırımla değil aynı zamanda insan kaynağına, süreçlere ve sistemlere yapılan yatırımlarla gerçekleştiğine dikkat çeken Mercedes-Benz Türk Bayi Ağı ve İş Geliştirme Direktörü Can Balaban ise, “Çatı şirketimiz tarafından tetiklenen bu dönüşümü, Türkiye olarak tüm dünyaya örnek teşkil edecek şekilde yürütmekten dolayı gurur duyuyoruz. Tüm hedeflenen çalışmalar tamamlandığında 3,5 milyar Türk Lirası’nı aşkın bir yatırım yapmış ve Daimler Truck global ağında bunu gerçekleştirmiş ilk ülke olacağız. Bu çalışmadaki önceliğimiz, kamyon ve otobüs müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçlarını daha iyi anlamak ve bunlara yönelik hizmet verecek bir yapı kurmak. Bugün kamyon ürün grubunda 20 ilde 27 bayi, 27 ilde 46 yetkili servis, otobüs ürün grubunda ise 10 ilde 14 bayi ve 20 ilde 28 yetkili servis ile hizmet veriyoruz. Bu veriler de gösteriyor ki ülke genelinde bayi ve yetkili servislerimiz ile müşterilerimize çok yakın konumda, müşterilerimizin #daimayanındayız. Dönüşüm kapsamında Şanlıurfa, Dilovası ve Çatalca’da kurulacak yeni servislerimizle birlikte müşterilerimize daha da yakın olacağız ve kapasitemizi artıracağız. İlk fiili yatırım, 2023 yılında Bursa’daki Odabaşı bayimizin yetkilendirilmesiyle yapıldı. 2024 yılı itibarıyla Düzce, İzmir ve Adana’da tamamen ağır ticari araçlara özel yeni tesis yatırımları tamamlandı. Şanlıurfa’daki yeni yatırım da geçtiğimiz ay devreye alındı. Kocaeli, İstanbul, Konya, Kayseri, Erzurum, Trabzon gibi şehirlerde de yeni tesislerin inşaatı ya da projelendirilmesi sürüyor. 2026 yılı sonuna kadar Türkiye genelinde bu dönüşümü tamamlamayı hedefliyoruz. Başta da belirttiğim gibi böylesine büyük bir dönüşümün yalnızca fiziksel alanlara yapılacak yatırımlarla sınırlı kalmaması gerektiğinin bilincindeyiz. Bu kapsamda bayi ağımızda özellikle insan kaynağına yaptığımız yatırımları da sürdürüyoruz. Yetkin, işinde uzman personel istihdam ederek ve kalifiye çalışanları eğitimler ile destekleyerek de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kalifiye insan kaynağı yetiştirilmesi konusundaki yatırımlarımızı yalnızca yetkili servislerimizdeki çalışanlarla sınırlı tutmuyoruz. Aynı zamanda sektöre ve bayilerimize insan kaynağı yetiştirilmesi noktasında 2014 yılında başlattığımız “EML’miz Geleceğin Yıldızı” programı ile mesleki eğitimi destekliyoruz. Türkiye genelinde 29 ilde açtığımız 33 Mercedes-Benz Laboratuvarı ile 4.000’den fazla öğrencinin nitelikli eğitim almasına katkı sağladık. Bu programdan mezun olan öğrencilerin önemli bir bölümü bayi ağımızda ve yetkili servislerimizde istihdam ediliyor.

Tesislerimize ve insan kaynağımıza yaptığımız yatırımı aynı zamanda süreçlerimize ve sistemlerimize yaptığımız yatırımla da destekliyoruz. Dijitalleşme adımlarımız kapsamında Daimler Truck AG ile birlikte servis süreçlerinde etkinliği artırmak için sistem altyapılarımızı da geliştiriyoruz. Türkiye’ye özel olarak geliştirdiğimiz Servis Takip Sistemimiz, bu alanda attığımız en stratejik adımlardan biri. Türkiye genelindeki tüm yetkili servislerimize giriş yapan araçları gerçek zamanlı olarak tek tek izleyebiliyor, operasyonel verimliliği ve müşteri memnuniyetini önemli ölçüde artırabiliyoruz.

Şunu gururla belirtmek isterim ki; Mercedes-Benz Türk olarak bu dönüşüm yolculuğunda kararlıyız, hazırlıklıyız ve iş ortaklarımızla birlikte güçlü bir şekilde ilerliyoruz. Bugün birlikte olduğumuz bayilerimizle belki de Türkiye otomotiv sektöründeki en uzun süreli işbirliğini yürütüyoruz. Ağımıza 2023 yılında katılan Odabaşı bayimiz dışında en yeni yatırımcımız 15 yıldır bizimle birlikte. Bu da Mercedes-Benz Türk bayi ağının güvenilirliğinin ve müşterilerimiz için uzun vadeli bir iş ortağı olduğunun göstergesi. Bu vesileyle sizlerin huzurunda tüm bayilerimize, hem markamıza duydukları güven ve bağlılıkları için hem de bu dönüşümde hiç tereddüt göstermeden bizimle birlikte hareket ettikleri için şükranlarımı sunuyorum.” dedi.