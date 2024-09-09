Aksaray AR-GE Merkezi ayrıca dünya genelindeki Daimler Truck AG fabrikalarında üretilen tüm konvansiyonel ve elektrikli Mercedes-Benz kamyonların uzun yol testlerini gerçekleştiren tek merkez olarak Türkiye’nin gururu olmaya devam ediyor.

Mercedes-Benz Türk’ün 2018 yılında 8,4 milyon avroluk yatırım ile Aksaray Kamyon Fabrikası bünyesinde kurduğu AR-GE Merkezi, çatı şirketi Daimler Truck AG'nin global ağı içerisinde Mercedes-Benz kamyonlar için tüm dünyaya yol testi onayı veren "Tek Merkez" olarak hizmet veriyor.

Mercedes-Benz Türk Aksaray AR-GE Merkezi bünyesinde bulunan test merkezinde, dünya çapındaki tüm Daimler Truck AG fabrikalarında üretilen kovansiyonel ve elektrikli Mercedes-Benz kamyonların uzun yol testleri gerçekleştiriliyor. Merkez, 2023 yılından bu yana elektrikli araçlar için de uzun yol testi onayı veren “Tek Merkez” konumunda yer alıyor.

Mercedes-Benz Türk Araç Testleri Grup Müdürü İmdat Şahin yaptığı açıklamada, “Aksaray AR-GE Merkezi olarak, bünyemizde bulunan test merkezimizle, Daimler Truck AG’nin global faaliyetlerinde önemli rol oynuyor ve Türkiye’yi küresel arenada gururla temsil ediyoruz. Merkezimiz, tüm dünyadaki konvansiyonel Mercedes-Benz kamyonların uzun yol testi tek onay merci konumunda iken, 2023 yılından itibaren elektrikli kamyonların da uzun yol testlerinin tek onay merkezi konumuna gelmiştir. Testlerimizi, Türkiye’nin farklı şehirlerinde 8 farklı klasmanda ve 30 farklı güzergahta gerçekleştiriliyoruz. Elektrikli araçlardan konvansiyonel araçlara kadar geniş bir yelpazede uzun yol testi onayı sunduğumuz merkezimizle, global arenada konumumuzu güçlendirmeye devam edeceğiz.”