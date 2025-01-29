2022 yılından bu yana devam eden sponsorluk, yenilenen anlaşma ile 2026 yılı sonuna kadar devam edecek. Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün “Sporcularımızın ihtiyaçları doğrultusunda tasarladığımız ve teslim ettiğimiz yeni Mercedes-Benz Tourismo 16 model otobüs ile Kadın ve Erkek A Milli Hentbol Takımı oyuncularımızın, yeni zaferlere ilerlerken güvenli ve konforlu yolculuklar geçirmelerini hedefledik. Biliyoruz ki zaferler sadece sahada değil, sahaya çıkan her bir adımda yavaş yavaş kazanılır. Resmi ulaşım sponsoru olarak zafere giden her yolda milli takımlarımızın yanındayız!” dedi.

Türkiye ağır ticari araç sanayisinin öncü markası Mercedes-Benz Türk, geliştirdiği yeni nesil, güvenli ve konforlu araçlarının yanı sıra gerçekleştirdiği iş birliği ve sponsorluklarla da dikkat çekmeye devam ediyor. Türk sporunun ve sporcuların en büyük destekçilerinden olan Mercedes-Benz Türk, Kadın ve Erkek A Milli Hentbol Takımları’nın resmi ulaşım sponsorluğunu 2 yıl daha uzattı. Mercedes-Benz Türk’ün 2022 yılında başlattığı Kadın ve Erkek A Milli Hentbol Takımları’nın resmi ulaşım sponsorluğu yenilenen anlaşma ile 2026 yılının sonuna kadar uzatılmış oldu.

Hedefimiz Avrupa ve dünyada zirvede yer almak!

Anlaşma kapsamında federasyonun kullanımındaki takım otobüsü de yenilendi. Bu kapsamda Mercedes-Benz Türk, milli sporcuların konforunu ve güvenliğini en üst düzeyde sağlayacak şekilde tasarlanan ve giydirmesi yenilenen Mercedes-Benz Tourismo 16 otobüsü Türkiye Hentbol Federasyonu’na teslim etti. Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi, “Tüm gücümüzü ve konsantrasyonumuzu Türk hentbolunu Avrupa ve dünyada zirveye taşıyabilmek için kullanıyoruz. Biliyorsunuz 2024 yılında hentbol tarihinde ilk kez Kadın A Milli Takımımız Avrupa Hentbol Şampiyonası’nda bizleri temsil etti. Bu başarıların gelecekte katlanarak devam etmesini umuyoruz. Zafere giden yolda en büyük destekçilerimizden biri de kuşkusuz Mercedes-Benz Türk. 2022 yılından bu yana desteğini her zaman hissettiğimiz Mercedes-Benz Türk ile sponsorluk anlaşmamızı 2026 yılı sonuna kadar uzatmış olmaktan büyük mutluluk duyduk. Türkiye’nin önde gelen firmalarından biri olan Mercedes-Benz Türk ile iş birliğimizin uzun yıllar boyunca güçlenerek devam edeceğine inanıyorum. Kadın ve Erkek A Milli Takımlarımıza sunulan bu çok değerli katkıdan ötürü Mercedes-Benz Türk ailesine teşekkür ediyorum. Devam eden sponsorluk anlaşmasının Türk sporu için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Türk sporuna desteğimiz devam edecek!

Türk sporunu daha ileriye taşıma hedefi ile sponsorluk desteklerine devam edeceklerini söyleyen Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün ise şu değerlendirmeyi yaptı: “Mercedes-Benz Türk olarak uzun yıllardır sporun birçok branşına destek verdik; vermeye de devam edeceğiz. 2022 yılında başlattığımız bu sponsorluğun, uzun yıllar hentbol oynamış biri olarak benim için de ayrı bir yeri var. Sporcularımızın ihtiyaçları doğrultusunda tasarladığımız ve teslim ettiğimiz yeni Mercedes-Benz Tourismo 16 model otobüs ile Kadın ve Erkek A Milli Hentbol Takımı oyuncularımızın, yeni zaferlere ilerlerken güvenli ve konforlu yolculuklar geçirmelerini hedefledik. Biliyoruz ki zaferler sadece sahada değil, sahaya çıkan her bir adımda yavaş yavaş kazanılır. Resmi ulaşım sponsoru olarak zafere giden her yolda milli takımlarımızın yanındayız. Sponsorluğumuzun Kadın ve Erkek A Milli Hentbol Takımlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Mercedes-Benz Türk olarak spora olan desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz.”