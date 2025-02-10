Mercedes-Benz Otomobil Kampanyaları

Mercedes-Benz Otomotiv ve Finansal Hizmetler, Şubat ayında yeni otomobil alımlarında geçerli avantajlı finansman seçenekleri sunuyor.

Kurumsal müşteriler, E-Serisi Sedan modellerinde 5.000.000 TL'ye kadar kredi kullanabiliyor ve 36 ay vadeye kadar %3,25 faiz fırsatından yararlanabiliyor. Ayrıca, EQE 280 modelinde de araç fiyatının tamamına kadar kredi imkanı ve 36 ay vadede %3,25 faiz oranı sağlanıyor.

Tüm müşteriler için C200 4MATIC Sedan modeline özel fiyat avantajları da sunuluyor. Mercedes-Benz Kasko tercih edildiğinde, kurumsal müşteriler 3.500.000 TL’ye kadar kredi alabiliyor ve 36 ay vadede %3,20 faiz oranı ile ödeme yapabiliyor.

EQS 450 modelinde de kurumsal müşterilere satış fiyatının tamamına kadar kredi fırsatı ve 36 ay vadede %3,25 faiz oranı sunuluyor. Bunun yanı sıra A 200 ve GLB 200 modellerinde de kredi imkanı ve avantajlı faiz oranları yer alıyor.

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araç Kampanyaları

Mercedes-Benz, hafif ticari araçlar için de çok cazip fırsatlar sunuyor. Vito ve Sprinter gibi modellerde, Mercedes-Benz Kasko tercih edildiğinde düşük faiz oranlarıyla kredi imkanları sağlanıyor.

Vito modellerinde, 500.000 TL kredi için 10 ay vade ve %0 faiz avantajı sunuluyor. Ayrıca, %1,99 faiz oranı ile 1.000.000 TL kredi kullanımında ve 12 ay vadede de fırsatlar mevcut.

modellerinde, 500.000 TL kredi için 10 ay vade ve %0 faiz avantajı sunuluyor. Ayrıca, %1,99 faiz oranı ile 1.000.000 TL kredi kullanımında ve 12 ay vadede de fırsatlar mevcut. Sprinter modellerinde ise, 500.000 TL kredi için 12 ay vade ve %0 faiz avantajı sağlanırken, 1.000.000 TL kredi kullanımında ise %1,69 faiz oranı geçerli oluyor.

Mercedes-Benz Certified ikinci el araçlar için de çok cazip fırsatlar mevcut. Mercedes-Benz Kasko’ya özel, 500.000 TL kredi için 6 ay vade ve %0 faiz oranı ile ikinci el araç alımları yapılabiliyor.

Kampanya Geçerlilik Tarihi

Bu kampanyalar, 28 Şubat 2025 tarihine kadar geçerli olup, Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. piyasa koşullarına göre faiz oranlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır. Krediler, Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. tarafından sağlanmaktadır ve başvuru süreci hakkında sorumluluk, Mercedes-Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler A.Ş.'ye ait değildir.