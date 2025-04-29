8 Mart Dünya Kadınlar Günü itibarıyla başvurular tamamlandı ve programa katılım, Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından yoğun bir taleple gerçekleşti. Birleşik Krallık, ABD, KKTC, İsveç ve İtalya gibi ülkelerden genç kadınların başvurduğu programda, toplam 638 başvuru alınırken, 213 aday programda ilk elemeyi geçerek eğitim sürecine dahil olmaya hak kazandı.

Başvurular, “Sürdürülebilirlik”, “Yaratıcı Endüstriler” ve “Teknoloji” olmak üzere üç farklı kategori altında toplandı. Türkiye genelinde 38 farklı ilden başvuru alan program, genç kadınların çeşitliliğini ve geniş katılımını bir kez daha gözler önüne serdi.

She’s Mentoring Programı, genç kadınları kariyerlerinde destekleyerek sürdürülebilir projeler geliştirmeye teşvik ediyor. Program sonunda başarılı katılımcılar, projelerini hayata geçirebilmeleri için toplam 1,5 milyon TL değerinde ödülle desteklenecek.

Mercedes-Benz’in Kadınların Güçlenmesine Katkısı

Mercedes-Benz Otomobil Satış ve Pazarlama Direktörü Dr. Nadine Adam, programın başarısı hakkında “She’s Mentoring Programı, bireysel gelişimin ötesinde kolektif bir dönüşüm hareketi. Genç kadınların birbirinden öğrenerek liderlik becerilerini keşfetmeleri, toplumsal etki yaratmaları bizim için en değerli kazanım. Elde ettiğimiz ödüller, programın yalnızca katılımcıları değil, tüm toplumu nasıl güçlendirdiğinin bir kanıtı. Mercedes-Benz olarak, kadınların iş dünyasında hak ettikleri yere ulaşmaları için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

She’s Mentoring Programı’na 5 Prestijli Ödül

She’s Mentoring Programı, uluslararası ve ulusal düzeyde beş önemli ödüle layık görüldü:

1. Mercury Excellence Awards – Profesyonel iletişim alanında yaratıcılık, etik ve yenilikçiliği ödüllendiren Mercury Excellence Awards, She’s Mentoring Programı’nı “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamaları” kategorisinde ödüllendirdi. Küresel çapta bağımsız jüriler tarafından değerlendirilen proje, toplumsal fayda odaklı yapısı ve genç kadınların liderlik yolculuğuna sunduğu somut katkılarla öne çıktı.

2. Communitas Awards – İş dünyasında sosyal sorumluluk, etik ve sürdürülebilirliği teşvik eden Communitas Awards, She’s Mentoring Programı’nı “Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk” kategorisinde ödüllendirdi. Program, genç kadınların profesyonel gelişimini destekleyerek toplumsal dönüşüme öncülük eden bir platform olarak değerlendirildi.

3. ODMD Satış ve İletişim Ödülleri – İş dünyasında sosyal sorumluluk, etik ve sürdürülebilirliği teşvik eden Communitas Awards, She’s Mentoring Programı’nı “Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk” kategorisinde ödüllendirdi. Program, genç kadınların profesyonel gelişimini destekleyerek toplumsal dönüşüme öncülük eden bir platform olarak değerlendirildi.

4. Kadın Dostu Markalar 2025 Farkındalık Ödülleri – Kadınların iş dünyasında eşit fırsatlara erişimini destekleyen projelere verilen ödülde, She’s Mentoring Programı “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” kategorisinde öne çıkarak toplumsal cinsiyet eşitliğine olan katkısını bir kez daha kanıtladı.

5. CSR Excellence Awards – Uluslararası alanda kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin en iyi örneklerini ödüllendiren CSR Excellence Awards, She’s Mentoring Programı’nı “Fırsat Eşitliği” alanında ödüle layık gördü. Bu anlamlı ödül, programın genç kadınların iş hayatında eşit koşullarda yer almasını destekleyen yaklaşımını ve bu alandaki somut katkılarını bir kez daha ortaya koydu.

She’s Mentoring Programı, genç kadınların kariyer hedeflerini şekillendirmelerine, liderlik becerilerini geliştirmelerine ve profesyonel çevrelerini genişletmelerine yardımcı olmaya devam edecek.