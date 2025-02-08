Teslimat töreni, Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari AraçlarSatış Müdürü Serdar Yaprak, Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar 2. El Satış Müdürü Faruk Özer, Mercedes-Benz Finansal Hizmetler Satış ve Pazarlama Direktörü Meltem Gürsoy, Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar Satış Filo Satış Koordinatörü Coşkun Civan, Şennik Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Şennik, Şennik Turizm Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Şennik ve Şennik Turizm Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ümit Şennik’in katılımı ile İstanbul’da gerçekleşti.

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar olarak premium segmentte lider olduklarını ve bu konumlarını daha da güçlendirmek istediklerini belirten Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü Serdar Yaprak bu doğrultuda en büyük avantajlarından birinin de portföylerindeki araçların sektöre özel çeşitliliği olduğunu söyleyerek “Mercedes-Benz olarak, müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde araçlarımızı kullanılacakları sektörlere uyarlıyor, farklı şekillerde kişiselleştirilebilen araç içi düzenlemeler ve donanımlar sunuyoruz. Yüksek güvenlik ve konfor özelliklerinin yanı sıra premium algısıyla da yolcu taşımacılığında sürücü ve şirket sahipleri tarafından en çok aranan modelimiz Sprinter, orijinal minibüs olarak en çok tercih edilen aracımız. Vito da segmentinde yolcu taşımacılığında lider konumda. Şennik Turizm de filosuna kattığı 202 adet Sprinter ve Vito ile Mercedes-Benz araçlarının hem kendilerinin hem de müşterilerinin beklentilerini en iyi şekilde karşıladığını gösteriyor.” dedi.

Araçları teslim alan Şennik Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Şennik, geniş ve modern filo ağlarını sektördeki en donanımlı araçlarla güçlendirmeyi hedeflediklerini, müşterilerine konforlu ve güvenli bir taşıma deneyimi sunmayı amaçladıkları için uzun süredir Mercedes-Benz ile çalıştıklarını belirtti ve “Sektördeki güçlü duruşumuzu koruyarak, kaliteli hizmet anlayışımızla müşterilerimize değer katmak ve seyahat deneyimlerini unutulmaz kılmak istiyoruz. Bu doğrultuda da filomuzu sürekli yeniliyoruz. Üst düzey müşteri memnuniyeti sağlayacak hizmetlerimizi sürdürmek amacıyla bugün 197 adet Mercedes-Benz Sprinter ve 5 adet Vito’yu filomuza kattık.” diyerek uzun yıllara dayanan iş birliklerinin güçlenerek devam edeceğine inandıklarını vurguladı.