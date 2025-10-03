Yetkililer, kent genelinde 1 milyon tonun üzerinde rekolte beklendiğini ve ürünlerin iç piyasaya sunulmasının yanı sıra Rusya ve Avrupa’ya da ihraç edildiğini açıkladı.

Türkiye narenciye üretiminin yaklaşık yüzde 40’ının karşılandığı Adana’da, 383 bin dönüm alanda ekili mandalinaların hasadı başladı. Bu yıl Çukurova’da birçok ürün zirai dondan zarar görürken, Okitsu, Mihowase, Early ve Primasol cinsi erkenci mandalinalar etkilenmedi. Dönüme ortalama 4 ila 6 ton verim alınması beklenen mandalinadan kent genelinde 1 milyon tonun üzerinde ürün elde edilmesi öngörülüyor.

Geçen yıl bahçede kilosu 15-18 TL’den satılan mandalinaların fiyatı bu yıl 8-15 TL arasında değişiyor. Tarım işçilerinin büyük emekle topladığı mandalinalar, Adana’dan başta Rusya olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Fiyatların düşük olmasına rağmen yüksek verim üreticiyi memnun etti.

"Verim Yüzde 40-50 Arttı"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, hasat yapılan bahçelerde yaptığı incelemede, “Turfanda mandalina kesimleri başladı. Ovanın tamamında hasat devam ediyor. Zirai dondan birçok ürün etkilense de erkenci mandalinalar zarar görmedi. Bu yıl erkenci meyvede verim en az yüzde 40-50 arttı” dedi.

"Çiftçi Zarar Etmiyor"

Doğan, fiyatların üreticiyi kurtardığını belirterek, “Şu anda early, okitsu, mihowase ve primasol türleri hasat ediliyor. Fiyatlar boyutuna göre 8 ila 15 TL arasında değişiyor. Küçük boy mandalinalar ise ya ağaçta kalıyor ya da düşük fiyatla piyasaya giriyor. Kesimler sürüyor ve ürünler Rusya ile Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Fiyat düşük ama verim yüksek olduğu için çiftçi zarar etmiyor” dedi.

"Meyve Kalitesi Fiyatı Etkiler"

Çiftçi Mustafa Alkış ise, “Emeğe göre fiyatlar düşük, ancak verim fazla olduğu için fiyatlar üreticiyi kurtarıyor. Meyve daha kaliteli olsaydı fiyatlar daha iyi olurdu. Bu yıl limon ve portakal zirai dondan etkilendi ve üretim neredeyse yok denecek kadar az” ifadelerini kullandı.