Üç günlük tatil için ailesiyle birlikte Meksika’ya gelen Özdemir, olayların patlak vermesi üzerine oğlu ile birlikte otelde beklemek zorunda kaldı. Eşinin bir gün önce ABD’ye döndüğünü belirten Özdemir, planlanan dönüş uçuşlarının güvenlik gerekçesiyle sekteye uğradığını ifade etti.

“Otelinizden çıkmayın” uyarısı

YouTube üzerinden yaptığı açıklamada yaşananları anlatan Özdemir, sabaha karşı CJNG’ye yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendiğini ve kartel liderinin öldürüldüğünü belirtti. Olayın ardından misilleme eylemlerinin başladığını söyleyen Özdemir, yetkililer tarafından “otelinizden çıkmayın” uyarısı aldıklarını aktardı.

Olayların özellikle turistik bölge Puerto Vallarta’da yoğunlaştığını belirten Özdemir, gelişmelerin ülkenin yaklaşık yüzde 35’ini etkilediğini ve 7 ayrı eyalette güvenlik alarmı verildiğini söyledi. Bazı havalimanlarında baskınlar ve saldırı girişimleri yaşandığı iddia edilirken, öğleden sonra sokakta bulunanlara yönelik tehdit mesajları yayımlandığı öne sürüldü.

Havalimanına saldırı

Kartel üyelerinin, operasyon sonrası birçok kentte araçları ateşe verdiği ve Guadalajara Uluslararası Havalimanı’na saldırı düzenlediği bildirildi. Güvenlik güçleri ile kartel mensupları arasında yer yer çatışmalar yaşandığı kaydedildi.

Meksika Savunma Bakanlığı, Jalisco eyaletine bağlı Tapalpa kentinde gerçekleştirilen operasyonda 4 kartel üyesinin olay yerinde etkisiz hale getirildiğini, aralarında “El Mencho” lakaplı Oseguera’nın da bulunduğu 3 kişinin ise Mexico City’ye sevk edilirken hayatını kaybettiğini açıkladı. Operasyonda 2 kartel üyesi sağ yakalanırken, 3 güvenlik görevlisinin yaralandığı bildirildi.

“Bizim durumumuz iyi”

Otel dışına çıkmadıklarını belirten Özdemir, “Bizim durumumuz iyi. Ancak otelde ciddi bir gerginlik var. Burası çok büyük bir turistik bölge ve daha önce böyle bir olay yaşanmadığı söyleniyor” dedi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ise yaptığı açıklamada federal ve eyalet yönetimlerinin tam koordinasyon içinde çalıştığını belirterek, ülkenin büyük bölümünde hayatın normal seyrinde devam ettiğini ifade etti.

Bölgede güvenlik güçlerinin teyakkuz hali sürerken, turistik bölgelerdeki yabancı ziyaretçilere otellerinden çıkmamaları yönünde uyarılar yapıldığı bildirildi.