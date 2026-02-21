Akşam saatlerinde devreye alınan özel ışıklandırma sistemiyle köprü tamamen sarı ışıklarla kaplandı. İstanbul Boğazı üzerinde oluşan manzara, hem sürücüler hem de sahil hattındaki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Boğaz’ın iki yakasını birbirine bağlayan köprünün sarıya bürünmesi, gece boyunca etkileyici görüntüler oluşturdu.

Kanserle mücadele eden çocuklara destek amacıyla gerçekleştirilen aydınlatma çalışmasının gece boyunca devam ettiği belirtildi. Ortaya çıkan görsel şölen, havadan da kaydedilerek ölümsüzleştirildi.