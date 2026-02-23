Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, 22 Şubat 2026’da Meksika güvenlik güçlerinin Jalisco eyaletinde düzenlediği operasyon sırasında bir kartel liderinin öldürüldüğü, bunun da ülkenin farklı bölgelerinde huzursuzluk, yol kapatma eylemleri ve kundaklama saldırılarına yol açtığı belirtildi.

Açıklamada, Meksika’da bulunan Alman vatandaşlarına ikinci bir duyuruya kadar otel gibi güvenli alanlarda kalmaları, kalabalık yerlerden ve güvenlik operasyonlarının sürdüğü bölgelerden uzak durmaları tavsiye edildi. Ayrıca aile üyeleriyle düzenli iletişim kurulması, konum bilgisinin paylaşılması ve yol kontrollerinde kesinlikle direnç gösterilmemesi çağrısı yapıldı.

9 eyalet için “seyahat etmeyin” uyarısı

Berlin yönetimi, güvenlik durumunun belirsiz ve hızla değiştiğine dikkat çekerek şu eyaletlere seyahat edilmemesini önerdi: