Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden bu yana çevre alanında kararlı adımlar attıklarını vurgulayarak, “Hatırlayın, şu kavram fakire aittir; ‘çöp, çukur, çamur.’ Bunu biz hallettik. Kötü kokudan ötürü toprakla doldurulması tartışılan Haliç’i tekrar Boğaz’ın incisi haline getirdik. Çöp dağlarının patladığı İstanbul’u ülkemizin en temiz şehirlerinden biri yaptık” dedi.

“Çevre bilinci bir vatan bilincidir”

Çevre konusunun sadece teknik bir mesele olmadığını ifade eden Erdoğan, “Çevre bilinci aynı zamanda bir vatan bilincidir, bir varoluş bilincidir, bir gelecek inşa etme bilincidir. Kâinattaki dengeyi idrak etme bilincidir” diye konuştu.

Sanayi atıkları, plastik kirliliği ve iklim krizinin küresel ölçekte ciddi tehditler oluşturduğunu belirten Erdoğan, mikroplastiklerin deniz canlıları için büyük risk haline geldiğini, çevre kirliliğinin sel, fırtına ve aşırı hava olaylarını artırdığını söyledi. “İklim ve çevre krizini görmezden gelmek mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Yenilenebilir enerji ve ağaçlandırma vurgusu

Enerji alanındaki dönüşüme dikkat çeken Erdoğan, “Rüzgâr ve güneş enerjisini yaygınlaştırarak yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güç içindeki payını yüzde 62’ye çıkardık” dedi.

Ağaçlandırma çalışmalarına da değinen Erdoğan, son 23 yılda 7,5 milyarın üzerinde fidanın toprakla buluşturulduğunu belirterek, Türkiye’nin Avrupa’da orman varlığını en çok artıran ülkeler arasında yer aldığını ifade etti.

Millet bahçeleri projelerine ilişkin bilgi veren Erdoğan, 81 ilde 82 milyon metrekareyi aşan millet bahçesi hedefi doğrultusunda şimdiye kadar 314 millet bahçesinin tamamlandığını, kalan projelerin sürdüğünü söyledi.

“Çevreyi korumanın partisi olmaz”

Çevre yatırımlarında siyasi ayrım gözetmediklerini dile getiren Erdoğan, “Çevreyi korumanın partisi olmaz. Afetlere karşı hazırlığın ideolojisi olmaz. Hizmet üreten, insanımıza fayda sağlayan her adımı destekleriz” dedi.

Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Erdoğan, Paris İklim Anlaşması’nın 2021’de onaylandığını ve İklim Kanunu’nun kabul edildiğini hatırlattı. Ayrıca eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi’nin küresel bir çevre hareketine dönüştüğünü ifade etti.

Bu yıl Antalya’da düzenlenecek COP31’e ev sahipliği yapacaklarını açıklayan Erdoğan, “Artık söz değil, eylem zamanı diyeceğiz” dedi.

Konuşmasında bazı belediyeleri de eleştiren Erdoğan, “Lafa gelince çevreci kesilen ama Milas’ta zeytin ağacı kıyımı yapanların, yönettikleri şehirleri çöpe, çamura ve çukura mahkûm edenlerin, milletimize haftalarca susuzluk çektiren istismarcıların cennet vatanımızı yaşanmaz hale getirmelerine fırsat vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.