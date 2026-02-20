TCMB’den yapılan açıklamada, söz konusu değişikliğin Türkiye’nin dış yükümlülüklerine ilişkin verilerin tek bir çatı altında, daha şeffaf ve bütüncül bir yaklaşımla kamuoyuna sunulmasını amaçladığı belirtildi.

Açıklamaya göre, TCMB tarafından yayımlanan “Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri” yayını ise ilgili verilerin Türkiye Dış Borç İstatistikleri altında sunulacak olması nedeniyle mükerrerliği önlemek amacıyla sonlandırılacak.

Öte yandan, Ödemeler Dengesi Birincil Gelir/Gider kaleminin bir unsuru olan menkul kıymet yükümlülüklerinden doğan faiz giderlerinin derlenmesinde kıymet bazlı hesaplama yöntemine geçileceği bildirildi. Veri kaynağındaki iyileştirme kapsamında yapılacak bu güncellemenin, 12 Mart 2026 tarihinde yayımlanacak Ocak 2026 Ödemeler Dengesi İstatistikleri’ne yansıtılacağı ifade edildi.