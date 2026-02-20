Açıklamada, İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Bursa’nın Ocak ayında 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığı bildirildi. Söz konusu iller, ihracatta ilk sıralarda yer alarak Türkiye ekonomisine en yüksek katkıyı sağlayan şehirler oldu.

En Fazla İhracat Yapan İller

2026 yılı Ocak ayında iller bazında ihracat rakamları şu şekilde gerçekleşti:

İstanbul : 4 milyar 117 milyon dolar

Kocaeli : 2 milyar 546 milyon dolar

İzmir : 1 milyar 795 milyon dolar

Bursa : 1 milyar 388 milyon dolar

Ankara: 950 milyon dolar

Bu sonuçlarla İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa ve Ankara ilk beş il arasında yer aldı. Tekirdağ, Sakarya, Mersin, Gaziantep ve Manisa ise ikinci beşte konumlandı.

İhracat Artışında Öne Çıkan İller

Geçen yılın aynı ayına göre ihracat artışında ise bazı iller dikkat çekti.

Ankara : 179 milyon dolar artış

Sakarya : 142 milyon dolar artış

Şırnak : 70 milyon dolar artış

Çorum : 53 milyon dolar artış

Samsun: 47 milyon dolar artış

Bu veriler, ihracatın ülke genelinde daha dengeli bir şekilde yayılmaya başladığını ortaya koydu.

“İhracatı Artırmak İçin Çalışmalarımız Sürecek”

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat perspektifi doğrultusunda pazar ve ürün çeşitlendirmesine yönelik politika ve stratejilerin sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, ihracatın ülke geneline güçlü şekilde yayılmasının hedeflendiği, yerelde üretim ve istihdam artışıyla daha müreffeh bir Türkiye amaçlandığı vurgulandı.