Bizim Menkul Değerler'in raporuna göre aynı dönemde dolar mevduat faizi 2 baz puan düşüşle yüzde 1,68 olurken, euro mevduat faizi 3 baz puan artışla yüzde 1,07 seviyesine yükseldi.

Ticari ve Bireysel Kredilerde Düşüş

TL bazlı ticari kredi faiz oranı 122 baz puan azalarak yüzde 50,12’ye indi.

Bireysel kredi türlerinde de gerileme görüldü:

Konut kredi faizi 62 baz puan düşüşle yüzde 35,28,

Taşıt kredi faizi 157 baz puan düşüşle yüzde 35,67,

İhtiyaç kredi faizi 71 baz puan düşüşle yüzde 59,67 oldu.

Döviz bazlı ticari kredilerde ise farklı bir tablo ortaya çıktı. Dolar bazlı ticari kredi faizi 31 baz puan artarak yüzde 7,17’ye yükselirken, euro bazlı ticari kredi faizi 29 baz puan düşüşle yüzde 5,64’e geriledi.

Mevduat–Kredi Faiz Makası Açık Kalmaya Devam Ediyor

Ticari kredilere uygulanan mevduat spreadi (faiz farkı) TL’de yüzde 6,35 olarak hesaplandı. Bu oran dolar için yüzde 5,49, euro için ise yüzde 4,57 oldu. TL ticari kredilerdeki spreadin döviz kredilerine göre daha yüksek seyretmeye devam ettiği görüldü.

Politika Faizinde Son 5 Yıllık Seyir

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 yılında politika faizini 500 baz puan indirerek yüzde 14 seviyesine çekmişti.

2022 yılında ilk 7 toplantıda faizi sabit tutan Banka, sonraki 4 toplantıda 500 baz puan indirim yaparak oranı yüzde 9’a düşürdü. 23 Şubat 2023’te ise 50 baz puanlık indirimle politika faizi yüzde 8,5’e kadar geriledi.

2023 yılı seçimlerinin ardından ekonomi yönetiminde değişiklik yaşanmasıyla birlikte TCMB, Haziran ayından itibaren faiz artırımlarına başladı. Toplam 3.400 baz puanlık artışla politika faizi yüzde 42,50’ye yükseldi. Bu süreçte ticari kredi faizlerinde de rekor seviyeler görüldü.

2024 yılında 750 baz puanlık artışla politika faizi yüzde 50’ye çıkarıldı. Yılın son toplantısında ise 250 baz puan indirim yapılarak yıl yüzde 47,50 seviyesinde tamamlandı.

2025 yılında ilk iki toplantıda 250’şer baz puan indirimle faiz yüzde 42,50’ye düşürüldü. Nisan ayında 350 baz puan artışla yüzde 46’ya çıkarılan politika faizi, Haziran’da sabit bırakıldı. Temmuz ayından itibaren yapılan 4 toplantıda toplam 800 baz puanlık indirimle yıl yüzde 38 seviyesinde kapatıldı.

TCMB, 2026 yılının ilk toplantısında da 100 baz puanlık indirim yaparak politika faizini yüzde 37’ye çekti.

Ekonomistler, politika faizindeki değişimlerin kredi ve mevduat faizlerine kademeli olarak yansıdığını, ancak bankacılık sektöründe faiz makasının yüksek seyrini koruduğunu belirtiyor.