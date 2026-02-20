Başkanlık, “Vergiye Uyumlu Mükellef İndirimi” adıyla yürütülen uygulamanın, belirli şartları taşıyan mükelleflerin ödeyecekleri vergiden doğrudan indirim sağlayacağını belirtti.

Kimler Yararlanabilir?

GİB açıklamasına göre, indirimden tüm ticari, zirai veya mesleki faaliyet gösteren gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri (finans ve bankacılık sektörü, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik fonları hariç) yararlanabiliyor.

Başkanlık, dar mükellefiyet statüsündeki gerçek ve tüzel kişilerin de, şartları sağladıkları takdirde bu indirimden faydalanabileceğini belirtti.

Yararlanma Şartları

%5 vergi indiriminden yararlanmak isteyen mükelleflerin şu şartları yerine getirmesi gerekiyor:

İlgili yıl ile önceki iki yılın vergi beyannamelerinin kanuni sürede verilmiş olması.

İlgili beyannamelere ilişkin ödenmesi gereken vergilerin, indirim uygulanacak beyannamenin verildiği tarih itibarıyla ödenmiş olması.

Vadesi geçmiş vergi borcunun 1.000 TL’yi aşmaması .

Vergi suçlarından hüküm giymemiş olmak.

GİB, kanuni sürede verilmiş beyannamelere sonradan yapılan düzeltmelerin veya pişmanlıkla verilen beyannamelerin, indirimden yararlanılmasına engel olmadığını da vurguladı.

Üst Limit ve Mahsup Uygulaması

2026 yılı itibarıyla yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanacak indirim üst limiti 12 milyon TL olarak belirlendi.

Hesaplanan indirim, ödenecek vergiden fazla ise, fazla tutar mükellefin diğer vergilerinden mahsup edilebiliyor; mahsup edilemeyen tutarlar iade edilmiyor.

Örneklerle Açıklama

GİB, uygulamayı somutlaştırmak için örnekler de paylaştı:

Ticari kazancı olan bir mükellef, kira gelirleriyle birlikte hesaplanan gelir vergisi üzerinden %5 indirim alabiliyor ve ödenecek vergi miktarı düşüyor. Serbest meslek kazancı olan bir mükellef, geçici vergi ve tevkif yoluyla kesilen vergileri mahsup ettikten sonra kalan vergiden %5 indirim alabiliyor. Kurumlar vergisi mükellefleri de, hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup sonrası %5 indirim alabiliyor.

Ödeme ve Başvuru

Mükellefler, 2025 yılına ait gelir vergisi beyannamelerini 1-31 Mart 2026 tarihleri arasında Hazır Beyan Sistemi üzerinden vermeyi unutmamalı.

Detaylı bilgilere GİB’in resmi web sitesi (gib.gov.tr), VİMER 189 hattı ve Dijital Vergi Asistanı GİBİ üzerinden ulaşılabiliyor.

Görünüşe göre GİB, bu uygulama ile vergisini düzenli ödeyen mükellefleri teşvik etmeyi ve vergiye uyumu artırmayı hedefliyor. İndirim sayesinde, kanuni sürede beyannamelerini veren ve borçlarını ödeyen mükelleflerin yükü hafifliyor.