FKB tarafından açıklanan konsolide verilere göre, söz konusu beş sektörün aktif toplamı 1 trilyon 725 milyar lira, alacak büyüklüğü 1 trilyon 224 milyar lira, özkaynak büyüklüğü 343 milyar lira oldu. Sektörde toplam 6 milyon 822 bin müşteri, 131 şirket, 1208 şube ve 19 bin 367 çalışan bulunuyor.

Sektörlerde Öne Çıkan Büyüme Oranları

2025 yılında faktoring sektörünün işlem hacmi yüzde 51,4 artışla 1 trilyon 875 milyar liraya ulaşırken, aktif büyüklüğü yüzde 45 artışla 458 milyar lira olarak gerçekleşti. Finansal kiralama sektöründe işlem hacmi yüzde 69,6 artışla 309 milyar liraya, aktif büyüklük ise yüzde 60,3 artışla 536 milyar liraya çıktı. Finansman şirketlerinin işlem hacmi yüzde 67,4 artışla 483 milyar liraya, aktif büyüklüğü ise yüzde 66,5 artışla 354 milyar liraya yükseldi. Varlık yönetim şirketlerinin aktif büyüklüğü de yüzde 63 artışla 54,5 milyar liraya ulaştı.

En dikkat çekici büyüme ise tasarruf finansman sektöründe yaşandı. Sektörün işlem hacmi yüzde 261,8 artışla 1 trilyon 211 milyar liraya, aktif büyüklüğü ise yüzde 251 artışla 323 milyar liraya ulaştı. Bu gelişme, tasarruf finansman modelinin finansal sistem içindeki önemini artırdığını gösteriyor.

FKB Başkanı Ballı: “Büyümenin Niteliği de Güçlendi”

FKB Başkanı Ali Emre Ballı, 2025’in banka dışı finans sektörü için hem ölçek hem de stratejik konum açısından güçlü bir yıl olduğunu ifade etti. Ballı, “3,8 trilyon lirayı aşan işlem hacmimiz ve 1,7 trilyon liraya ulaşan aktif büyüklüğümüzle KOBİ’lerden hane halkına kadar geniş bir kesimin finansmana erişimine katkı sağlamayı sürdürdük” dedi.

Sektörün finansal dayanıklılık açısından da önemli bir performans gösterdiğini belirten Ballı, “Aktif büyüklüğümüz ve özkaynaklarımızın artışı, sektörün sermaye yapısının güçlendiğini ortaya koyuyor. Dijitalleşme yatırımları, risk yönetimi disiplini ve kamu otoriteleriyle güçlü işbirlikleri sayesinde sürdürülebilir büyüme perspektifimizi koruyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Ballı, 2026 yılında da banka dışı finans sektörünün büyüme ivmesini korurken, fonlama yapısının dengelenmesi, risk yönetimi ve dijital verimliliğin artırılmasının belirleyici olacağını vurguladı.