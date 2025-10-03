Şimşek, enflasyonun ana eğiliminin dezenflasyon yönünde seyrettiğini belirterek, “Enflasyonun ana eğilimi dezenflasyonun süreceğine işaret ediyor” ifadelerini kullandı.

Bakan, eylül ayında gıda fiyatlarının enflasyon üzerinde belirleyici rol oynadığını vurguladı. “Zirai don ve kuraklık kaynaklı gıda enflasyonu, uzun dönem eylül ayı ortalamasının yaklaşık 3 puan üzerinde gerçekleşti ve aylık enflasyona 1,1 puan katkı sağladı” dedi. Ayrıca, okulların açılmasıyla birlikte eğitim harcamaları ve ilgili diğer kalemlerin aylık enflasyona yaklaşık 0,7 puanlık katkı yaptığını ekledi.

Şimşek, dönemsel etkilerin azalması ve uygulanan arz yönlü politikalar sayesinde, hükümetin öncelikli hedefi olan dezenflasyon sürecinin devam edeceğini ifade etti.