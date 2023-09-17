Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray, evinde Samsunspor ile mücadele etti. Sarı-kırmızılıların 4. golünü Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi attı. Müsabakanın 67. dakikasında sahneye çıkan Icardi, ceza sahası dışı sağından Hakim Ziyech’in şutunda ceza sahası içinde kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

30 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig’deki gol sayısını 5’e çıkardı. Başarılı futbolcu, bu golleri son 3 maçta kaydetti. Icardi, bu sezon ayrıca Olimpija Ljubljana maçında da 1 gol kaydetmişti.

Müsabakaya 11’de başlayan Mauro Icardi, 90 dakikada sahada kaldı.