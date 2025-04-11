Mermer sektörüne yön veren Komatsu WA600-8E0 lastikli yükleyici, Komatsu PC360LC-11E0 paletli ekskavatör ve PC360’a entegre edilen Montabert CPA-30-150 delme ataşmanı, 6 tonluk kaldırma kapasitesiyle sınıfının lideri Dieci Icarus 60.18 teleskopik yükleyici ve 3,5 tonluk akülü forklift segmentinde yer alan Crown C-B 35 X-7, 4 gün boyunca Mermer Fuarı 2025 ziyaretçilerinin beğenisine sunuluyor.

Marubeni Dağıtım ve Servis, Türkiye’de distribütörlüğünü üstlendiği Komatsu, Dieci, Crown ve Montebert markaları ile 30. Marble İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’ndaki A310 numaralı standında, mermer sektörü başta olmak üzere iş, maden ve inşaat sektörlerinin lider iş ortakları bir araya geliyor. Mermer Fuarı, 12 Nisan 2025 Cumartesi, saat 18:00’e kadar ziyaret edilebiliyor.

Mermer sektörüne yön veren Komatsu makineleri

Komatsu WA600-8E0 lastikli yükleyici ve Komatsu PC360LC-11E0 paletli ekskavatör, Mermer Fuarı 2025’te sergileniyor. Komatsu WA600-8E0 lastikli yükleyici, yeni nesil kabin tasarımı, ısıtmalı operatör koltuğu, geri görüş kamerası, 7 inçlik LCD monitör, SmartLoder Logic ve 500 saatte bir bakım aralığı gibi pek çok öne çıkan özelliğiyle maden sahalarındaki tecrübeleri geleceğe taşıyor. Yeni nesil Komatsu WA600-8E0, yüksek üretim kapasitesi, düşük yakıt tüketimi ve dayanıklılığı ile mermer sahalarındaki çözüm ortaklarının başında geliyor. Aks, şanzıman, pompa ve motor gibi tüm komponentleri Komatsu tarafından tasarlanan WA600-8E0, zamanın ve üretimin ön plana çıktığı maden sahalarında, uzun süreli işte kalma performansı ve yüksek dayanımlı komponentleriyle işletmelere avantaj sağlıyor. Komatsu makinelerinde bulunan fonksiyonlar ve özel tasarlanmış komponentler, kullanıcılara yüksek iş güvenliği de sağlıyor. Komatsu WA600-8E0, 56 tonluk çalışma ağırlığı, 530 HP’lik gücü ve 718 litrelik yakıt depo kapasitesiyle mermer sahalarının yıldızı oluyor.

Yeni nesil Komatsu PC360 LC-11E0 paletli ekskavatör, 30 ton segmentinde, madenlerde, hafriyatta, yol yapım çalışmalarında güçlü ve sağlam yapısı sayesinde kullanıcılara ihtiyaç duydukları performansı sunuyor. Üzerindeki kırıcı tesisatı ve kırıcı/ataşman modları ile mermer ocaklarında farklı ataşmanların kullanımına da uygun olan Komatsu PC360 LC-11E0, Montabert CPA-30-150 delme ataşmanı ile birlikte fuardaki yerini aldı. Montabert CPA-30-150 ile 28-35 ton arasındaki paletli ekskavatörler, sahalarda ihtiyaç duyulan yüzeyde patlatma için delme işlemlerini sorunsuzca gerçekleştiriyor.

Yüksek konumlara ulaşabilen Dieci Icarus 60.18

17,8 metrelik maksimum kaldırma yüksekliği ve 6 tonluk kaldırma kapasitesi ile her türlü yükün altından kalkabilen Dieci Icarus 60.18, Mermer Fuarı 2025’in öne çıkan ürünlerinden oluyor. Hareket halindeyken vites değiştirme ve ECO fonksiyonu ile elektronik kontrollü hidrostatik Shift on Fly özelliği ile Dieci Icarus 60.18, tüm bom hareketlerinin algısal ve konforlu bir şekilde kontrolü için yön seçiciyi (geri vites - FNR) de içeren yeni, tek kollu bir kumanda kolu ile pratik bir kullanım sunuyor.

Crown C-B 35 X-7 ile karbon ayak izi azaltılıyor

Crown’un C-B Serisi elektrikli karşı ağırlıklı pnömatik forkliftleri arasında yer alan Crown C-B 35 X-7, 80 V’luk saf elektrik gücüyle kullanılan dış mekan kapasitesine sahip. Hem kapalı hem de açık mekanlarda ağır yüklerin taşındığı zorlu uygulamalarda ihtiyaç olan üretkenlik korunuyor ve karbon ayak izini azaltılıyor.