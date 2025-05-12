Mars Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Garip Sahillioğlu, konuyla ilgili değerlendirme yaparak, “2024 yılında teknolojiden insan kaynaklarına, sürdürülebilirlikten operasyonel verimliliğe kadar birçok alanda önemli projelere imza attık. 2025’te ise büyümenin yanı sıra daha çevreci, daha dijital ve daha kapsayıcı şekilde ilerlemeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

2024 yılında karayolu ve demiryolu taşımacılığında önemli adımlar atıldı

Mars Logistics, 2024 yılı içinde demiryolu taşımacılığında dikkat çeken atılımlar gerçekleştirdi. Halkalı-Craiova Romanya hattı devreye alınırken, bitmiş araç taşımacılığı ve yurtiçi tren taşımacılığı operasyonlarında önemli adımlar atıldı. Sahillioğlu, “Halihazırda haftalık 60’ın üzerinde tren çıkışı gerçekleştiriyoruz, demiryolu taşımacılığında operasyonel verimlilik ve çevresel sürdürülebilirliği hedefliyoruz. 2025’te Avrupa içi demiryolu taşımacılığı için deneme operasyonlarına başlamayı planlıyoruz.” dedi.

Karayolu taşımacılığında 2024’te 150 bin sefer gerçekleştirerek pazar liderliğini sürdüren Mars Logistics’in 7.600 araçlık özmal filosuyla Fas’tan Danimarka’ya kadar geniş bir coğrafyada hizmet sunduğunu söyleyen Sahillioğlu, sözlerine “36 yıllık tecrübemiz, sürekli iyileştirmenin ve verimliliğin gücüne inancımız ile sunduğumuz kaliteli hizmetin önemli bir göstergesi olarak Hizmet İhracatı Şampiyonları Ödülleri’nde “Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri” kategorisinde birincilik elde ettik.” şeklinde devam etti.

Müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik stratejik yatırımlar ve operasyonlar gerçekleştiriliyor

Müşterilerin talep ve ihtiyaçlarına göre yatırımlarını sürdürdüklerini söyleyen Sahillioğlu, “2025 yılı için 65 milyon Euro değerinde römork ve çekici yatırımı yapmayı planlıyoruz. Ayrıca 100 bin metrekarelik depo yatırımı için de son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Depolama konusunda yatırımlarımızı sadece alan büyütme olarak planlamıyoruz, 2025 yılında Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) kapsamındaki depo sayısını artırmayı, mevcut ve yeni depolarımızdaki sürdürülebilir uygulamalarımıza devam etmeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yurtiçi dağıtım ağında da önemli gelişmeler kaydettiklerini söyleyen Sahillioğlu, 2024 yılında yurtiçinde 1.500 günlük sefer sayısına ulaştıklarını ifade ederek, “Samsun, Sakarya ve İzmit’te yeni depolarımız faaliyete başladı. 2025’te ise yılın başında Diyarbakır’da açtığımız deponun dışında Erzurum, Kayseri ve Van’da da yeni depolar açmayı hedefliyoruz.” dedi.

“Çevre dostu uygulamalar gündemimizde üst sıralarda yer alıyor”

Enerji yönetimi ve çevre dostu uygulamaların Mars Logistics’in 2025 vizyonunun temel taşlarından biri olduğunu ifade eden Sahillioğlu, “Mars Logistics olarak, enerji yönetimini ve çevre dostu uygulamaları sadece gereklilik değil, aynı zamanda çevresel sorumluluğumuzun bir parçası olarak görüyor; sürdürülebilir gelecek hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.” dedi ve sözlerine şöyle devam etti: “2021 yılında devreye aldığımız güneş enerji sistemi ile birlikte, tesislerimizde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmaya ve karbon ayak izimizi azaltmaya yönelik önemli adımlar attık. Bu kapsamda, tesis içindeki geleneksel floresan aydınlatmalar, enerji tasarrufu sağlayan LED armatürlerle değiştirdik, dış alanlardaki projeksiyon aydınlatmaları ise modern solar aydınlatma sistemleriyle yeniledik.” Depo operasyonlarında kullanılan iş makinelerinde mevcut sulu tip aküler yerine, çevre dostu ve yüksek verimliliğe sahip lityum-iyon bataryalara geçişler kademeli olarak yapmaya devam ettiklerini belirten Sahillioğlu, “İç mekanlardaki 1.000’den fazla armatür LED sistemlerle yeniledik. Tuzla’da açmayı planladığımız 15.000 m²’lik yeni depomuz ise, enerji verimliliği esas alınarak tasarlandı.” dedi

Sürdürülebilirliğin sadece lojistik sektöründe değil bütün sektörlerde ve tüm dünyada gittikçe önem kazanan bir konu olduğunu söyleyen Sahillioğlu, “Talep eden müşterilerimiz için karbon ayak izi raporları sunuyoruz. Düzenli raporlama yaptığımız müşteri sayısı, geçtiğimiz yıla göre %36 arttı.” ifadelerini kullandı.

Dijital dönüşüm sürüyor

2024 yılı boyunca karayolu taşımacılığı alanında dijital altyapıyı güçlendiren projelerin ön plana çıktığını ifade eden Sahillioğlu, 2025 yılı hedefleri arasında, uluslararası taşımacılıkta dijital takip sistemleri ve yurtiçi-yurtdışı iş emri süreçlerinin yazılımsal dönüşümü yer aldığını söyledi. Sahillioğlu, kendi yazılımlarını geliştirdiklerini ve önümüzdeki dönemlerde de operasyonel verimliliği artıracak yazılımlar geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.

“Sektöre örnek olacak projeler geliştiriyoruz”

Kadın istihdamı konusunda öncü bir rol üstlenen Mars Logistics, bugüne kadar 30 kadın TIR sürücüsünü sektöre kazandırdı. Şirketin bütün bölümlerinde kadın istihdamına önem verdiklerini söyleyen Sahillioğlu, yeni istihdamlarda toplumsal cinsiyet eşitliğini önceliklendirerek istihdam sağladıklarını belirterek, 2025 yılında bu sayının artırılmasını hedeflediklerini belirtti. Mars, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda sektöre örnek olmayı sürdürüyor.

Çevreye duyarlı, teknolojiyi odağına alan ve insanı merkeze koyan bir yaklaşım benimsediklerini söyleyen Sahillioğlu sözlerini şöyle tamamladı: “Gelecek bizim için sadece taşımacılıkla sınırlı değil. Biz; verimliliği artıran, kaynakları koruyan, çalışanına değer veren ve toplumla güçlü bağlar kuran bir lojistik anlayışını benimsiyoruz. Mars Logistics olarak 2025’te bu anlayışı daha da ileri taşıyacağız.”