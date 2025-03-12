Mevzuata ve yasaya aykırılıklara rağmen yapı kullanım izin belgesi düzenlediği iddia edilen ve CHP Genel Merkezi tarafından disiplin kuruluna sevk edilen önceki dönem Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, konuya ilişkin sert açıklamalarda bulundu.

Oktay, "Ne yaptıysam CHP Genel Merkezi'nin bilgisi ve onayı dahilinde yaptım. Seyit Torun ile şifahi olarak görüştüm. Onun bilgisi dışında bir şey yapmadım. Burada siyasi itibar suikastı var. Beni günah keçisi ilan etmek istiyorlar" dedi.

Disiplin Soruşturması ve Suç Duyurusu

Marmaris Belediyesi, Mehmet Oktay ve ekibi hakkında mevzuata ve yasaya aykırılıklara rağmen yapı kullanım izin belgesi düzenledikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. CHP Genel Merkezi de Oktay hakkında disiplin soruşturması başlattı. Oktay, henüz kendisine resmi bir tebligat gelmediğini belirterek sürece ilişkin basın açıklaması yaptı.

"Biz günah keçisi ilan edildik. İtibar suikastine uğradık. İlgili projeye ilk ruhsatı ben vermedim. Benden önceki son yenileme ruhsatında şu an görevde olan kişilerin imzalarını göreceksiniz. Ne yazık ki bu ruhsata imzası olan şahıslar benim dönemimi gündeme getirmeye çalışıyor" diyen Oktay, genel merkezin onayını aldığını ve tüm raporları düzenli olarak ilettiğini belirtti.

"Hukuki Süreç Bitmeden Suçlanıyorum"

Oktay, konuyla ilgili hukuki sürecin devam ettiğini vurgulayarak, "Muğla 2. İdare Mahkemesi ruhsatları hukuka uygun buldu, Muğla 3. İdare Mahkemesi ise iptal etti. Ancak süreç hâlâ üst mahkemelerde devam ediyor. Yargı süreci bitmeden tamamen siyasi nedenlerle bir günah keçisi ilan edilmek isteniyorum. Bu, adil bir yaklaşım değildir. Eğer bir yanlışlık varsa, neden 2018 yılında da aynı proje için ruhsat yenilendi? O dönemde imza atanlar neden sorgulanmıyor?" diye sordu.

"Bu Siyasi Operasyonun Boşa Çıkacağını Biliyorum"

"Simpaş'la ilgili hiç imza vermediniz mi?" sorusuna Oktay, "Elbette attım ama genel merkezin onayını aldım. Ne yaptıysam CHP Genel Merkezi'nin bilgisi ve onayı dahilinde yaptım. Seyit Torun ile şifahi olarak görüştüm. Onun bilgisi dışında bir şey yapmadım" yanıtını verdi.

Ayrıca görevi sürecinde belediyenin mali durumu ile ilgili de değerlendirme yapan Oktay, "Dönemimdeki bütün zorluklara rağmen şimdikinin aksine tek bir işçiyi işten çıkartmadım, eksik maaş vermedim, hiçbir gayrimenkulü satmadım, belediyenin hiçbir hesabına veya malına haciz gelmedi. İnsanlar da yönetimden oldukça mutluydu" dedi.

Kamuoyunun ve partililerin gerçekleri görmesi gerektiğini ifade eden Oktay, "Hukukun ve adaletin yanında durmaya devam edeceğim. Bu siyasi operasyonun boşa çıkacağını biliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.