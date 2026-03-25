Yapılan açıklamaya göre kampanya sürecinde ürün bedellerinin yüzde 50’si 15 günlük periyotlarla peşin olarak ödenmişti. Kalan ödemenin yarısı ise 13 Şubat’ta üreticilere ulaştırıldı. Son dilimle birlikte üreticilere yapılan toplam ödeme tutarı 3 milyar 440 milyon TL’ye ulaşacak.

Birlik Başkanı Ali Yıldız, sürecin başarıyla tamamlandığını belirterek, üreticinin emeğini koruyan ve ödemeleri zamanında gerçekleştiren bir anlayışla hareket ettiklerini vurguladı.

Yıldız ayrıca, önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek projelerle birliğin daha da güçleneceğini ve üreticilerle birlikte sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi hedeflediklerini ifade etti.