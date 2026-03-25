İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yürütüldüğü öne sürülen görüşmeler, bölge ülkelerinin arabuluculuk girişimleri ile bölgedeki gelişmelere ilişkin India Today’e konuştu. ABD ile müzakerelerin sürdüğüne yönelik iddialar ile Washington’un diplomasi söylemlerine değinen Bekayi, "İran ile ABD arasında herhangi bir görüşme ya da müzakere bulunmuyor. Silahlı kuvvetlerimiz ülke topraklarını savunmaya odaklanmış durumda. Ayrıca, ABD’nin diplomasisi konusunda son derece olumsuz bir deneyim yaşadık. Nükleer meseleyi çözmek üzere müzakere sürecindeyken, 9 ay içinde iki kez saldırıya uğradık. Bu, diplomasiye ihanetti ve bu durum bir kez değil, iki kez yaşandı. Hiç kimse ABD’nin diplomasisine güvenemez" dedi.



"Dış diplomasi Arakçi’nin sorumluluğunda"

Bekayi, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf’ın ABD ile yürütüldüğü öne sürülen görüşmelerde rol aldığına ilişkin iddialara da değindi. Ülkenin dış diplomasisinden Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin sorumlu olduğunu ve bu görevi yürüttüğünü ifade eden Bekayi, "Meclis Başkanı Galibaf, anayasa ile belirlenen görev ve yetkileri çerçevesinde hareket eden önde gelen bir siyasetçidir. Yetkililer arasındaki görev dağılımı açık ve nettir" ifadelerini kullandı.



Arabuluculuk teklifleri ve meşru müdafaa vurgusu

Bekayi, Pakistan başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinin arabuluculuk teklifinde bulunduğunu ancak İran’ın halen saldırı altında olduğunu belirterek, ABD’nin askeri saldırılarının Körfez ülkelerindeki üslerden gerçekleştirildiğini söyledi. İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’nın 51’inci maddesi kapsamında meşru müdafaa hakkını kullandığını ifade eden Bekayi, Hint gemilerinin Hürmüz Boğazı’ndan güvenli geçişi için İranlı yetkililerin gerekli koordinasyonu sağladığını da teyit etti.