Marmarabirlik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Marmarabirlik 1954 yılından günümüze doğal fermantasyon tekniği ile üretim yapmakta olup insan sağlığına zararlı hiçbir kimyasal madde kullanmamaktadır" denildi. Ayrıca, ürünlerin Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri (FDA) ve tüm uluslararası gıda mevzuatlarına uygun olarak üretildiği belirtildi.

Açıklamada, sosyal medyada yer alan ve uyarı etiketiyle ilgili yapılan paylaşımların yanıltıcı olduğu ifade edilerek, "Prop65" yasasına atıfta bulunuldu. Bu yasa, Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde satılan gıda ve gıda dışı ürünlerde belirli uyarı etiketlerinin bulunmasını zorunlu kılmaktadır. Marmarabirlik, ürünlerinin Kaliforniya eyaleti de dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri genelinde satışına devam ettiğini belirtti.

Marmarabirlik, açıklamasının sonunda tüketicilerden ve iş ortaklarından, spekülatif ve yanıltıcı haberlere itibar etmemelerini önemle rica ettiğini belirtti. Ayrıca, şirketin dünya çapındaki pazarlarında, 30.000 üretici ortağından aldığı güçle faaliyetlerine devam edeceği ifade edildi.