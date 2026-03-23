ManpowerGroup, 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin işe alım beklentilerini ölçmek için 42 ülkede 41 bin 764 işverenle İstihdama Genel Bakış araştırmasını gerçekleştirdi. Rapora göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış küresel Net İstihdam Görünümü (NEO) 31'e yükselerek geçen çeyreğe göre 7 puan ve geçen yılın aynı dönemine göre ise 8 puan arttı. İşe alım konusunda olumlu beklentilerini sürdüren Türkiye'deki işverenler de önümüzdeki çeyrek için Net İstihdam Görünümü'nün (NEO) 22 puan olmasını öngörüyor. Ülkemizdeki istihdam görünümü geçen çeyreğe göre değişmezken, 2025'in ikinci çeyreğine kıyasla 4 puanlık artış gösterdi.



Türkiye'de istihdam beklentilerinin en güçlü olduğu bölge, 54 puanlık Net İstihdam Görünümü (NEO) ile Doğu Anadolu Bölgesi olurken Marmara Bölgesi'ndeki işverenler de 14 puan ile olumlu bir hava bekliyor. Bölgelerin NEO puanları şu şekilde:

Doğu Anadolu (54)

Güneydoğu Anadolu (44)

Ege (34)

Akdeniz (30)

İç Anadolu (25)

Karadeniz (25)

Marmara (14)



Sonuçlarla ilgili değerlendirmede bulunan ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, “Türkiye'de istihdam beklentileri geçen çeyrekten bu yana istikrarını koruyor. Kısıtlayıcı ekonomik koşullara rağmen işsizlik oranı kademeli olarak gerilerken, 2026 yılı için asgari ücrette artışa gidildi. Öte yandan enflasyon baskıları sürüyor ve bu durum harcamalarda kısıntıyı gerekli kılıyor. İş gücü piyasasındaki bu gelişmeler finansal risklerle birleştiğinde işverenlerin daha temkinli hareket etmesine yol açsa da işverenler geçen yılın aynı dönemine göre hâlâ daha olumlu bir tablo çiziyor.” dedi.



En güçlü ve en zayıf sektörler

Türkiye'de istihdam beklentilerinin en güçlü olduğu sektör, 41 puanlık görünümle profesyonel, bilimsel ve teknik hizmetler sektörü oldu. Bu sektördeki görünüm geçen çeyreğe göre 14 puan, 2025'in ikinci çeyreğine göre ise 7 puan artış gösterdi. Küresel ölçekte ise Türkiye, profesyonel, bilimsel ve teknik hizmetler sektöründeki istihdam beklentileri açısından 8. sırada yer alırken, sektörün küresel ortalamasının 8 puan üzerinde bulunuyor. Sektörlerin NEO puanları şu şekilde:

Profesyonel, Bilimsel ve Teknik Hizmetler (41)

Ticaret ve Lojistik (29)

Kamu Sektörü, Sağlık ve Sosyal Hizmetler (29)

İmalat (28)

Teknoloji ve BT Hizmetleri (25)

İnşaat ve Emlak (24)

Kamu Hizmetleri ve Doğal Kaynaklar (23)

Ağırlama (18)

Otomotiv (13)

Bilişim (0)

Finans ve Sigorta (-38)



Organizasyon büyüklüklerine göre

Türkiye'de 10'dan az çalışanı bulunan mikro ölçekli işletmelerdeki işverenler, 42 puanlık Net İstihdam Görünümü (NEO) ile en iyimser kesimi oluşturuyor. Bu görünüm geçen çeyreğe göre 3 puan, geçen yılın aynı dönemine göre ise 34 puan arttı. Küresel ölçekte ise Türkiye, mikro ölçekli işletmelerdeki istihdam beklentileri açısından 6. sırada yer alıyor. Organizasyon büyüklüklerine göre NEO puanları şu şekilde: