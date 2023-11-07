Şirket payları, 8 Kasım Çarşamba gününden itibaren, 10,97 TL baz fiyat ve “MARBL” koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak.

Halka Arz Fiyatı 10,97 TL Olarak Gerçekleşti

Marble Systems Tureks Turunç Madencilik’in halka arzı başarıyla tamamlandı. Tacirler Yatırım Menkul Değerler liderliğinde 2-3 Kasım tarihlerinde 10,97 TL ile gerçekleştirilen halka arzda, 58.976.404 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirildi.

Halka Arz Büyüklüğü 646.971.151,88 TL Olarak Gerçekleşti

Yüzde 25,8’i halka açılan Marble Systems Tureks Turunç Madencilik şirket payları, 8 Kasım 2023 Çarşamba gününden itibaren “MARBL” koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak.

Halka arz sonuçlarını değerlendiren Marble Systems Tureks Turunç Madencilik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Turunç: “Türk mermerini tüm dünyaya tanıtma hedefiyle uzun zaman önce Marble Systems markamızla yola çıktık. Bugün, Türkiye’de ilk kez bir mermer şirketi halka arz oldu ve oldukça başarılı bir sonuç aldık. Bu bizim için gurur verici bir tablo.” diye konuştu.

Turunç, “Tüm yatırımcılara eşit dağılım şeklinde dağıtımı yapılan Marble Systems Tureks Turunç Madencilik halka arzında, 58.976.404 adet nominal değerli paylara karşın toplamda filtre edilmemiş veriler baz alındığında 2.864.450 adet emir ile toplam 1.172.829.236 TL, tutarlı talep geldi. Mükerrer taramadan sonra ise 2.815.907 adet yatırımcıdan gelen 104.803.388 TL nominal değerli talep dağıtıma konu edilmiş ve yüksek talep nedeniyle tüm yatırımcıların taleplerinin yaklaşık yüzde 55’i karşılanabildi.” dedi.

Marble Systems Tureks Turunç Madencilik halka arzında şirketin sürdürülebilir iş modeli, şirketin halka arz performansının ayrışmasını ve bireysel yatırımcılar nezdinde önemli seviyede talep oluşmasını sağladı.

‘Binlerce Yeni Ortağımıza Hoş Geldiniz’

Marble Systems Tureks Turunç Madencilik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Turunç: “Şirketimizin faaliyetleri ve iş modelini beğenerek bize ortak olan 2,8 milyonun üzerinde yatırımcımızın ilgisini görmek bizleri mutlu etti. Satışlarının %95’i ihracat olan ve yeni yatırımlarımızla Türk mermerini yurtdışında hakettiği yere getirme hedefimiz çerçevesinde düzenli olarak büyüyen mermer sektöründeki Şirketimizin artık 2,8 milyon üzerinde yeni ortağı olmasının heyecanını yaşıyoruz. Tacirler Yatırım Menkul Değerler başta olmak üzere, halka arzımıza ilgi gösteren tüm paydaşlarımıza çok teşekkür ediyor, yeni ortaklarımıza ‘aramıza hoş geldiniz’ diyoruz.” şeklinde konuştu.