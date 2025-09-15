Karcı, henüz ürün vermeyen üzüm fidanlarının aralarında kalan boş alanlara kışlık sebzeler ekerek hem ek gelir elde ediyor hem de bağın toprağını doğal yollarla besliyor.

Yaklaşık üç yıl boyunca verim bekleyeceği üzüm bağında atıl alan bırakmak istemediğini söyleyen Karcı, “Fidanlar meyve verene kadar lahana, turp, kereviz ve pırasa ekiyorum. Böylece haftalık bir gelir elde ediyor, bağın bakım masraflarını karşılıyorum. Ayrıca bu sebzeler sürüldüğünde yeşil gübre olarak toprağa karışıyor ve bağın gelişimine katkı sağlıyor” dedi.

Karcı’nın uygulaması, hem üretim süresince çiftçiye düzenli kazanç sağlıyor hem de bağın toprağını zenginleştirerek ileride daha verimli bir üzüm hasadı için zemin hazırlıyor. Yöntemin bölgede diğer çiftçilere de örnek olabileceği belirtiliyor.